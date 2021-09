Manicure Autunno 2021: arrivederci all’estate in giallo e viola

La manicure per l’Autunno 2021 non può che prendere in prestito dall’estate e dalla scorsa primavera i principali trend della nail art.

Per questo motivo le unghie d’autunno più belle del momento sono quelle proposte da Passione Unghie, brand di prodotti nail art che sta conquistando il cuore di molte vip e molte clienti in giro per il mondo.

Questa manicure è un mix perfetto di colori brillanti e più cupi, esattamente come la stagione autunnale.

Inoltre, riesce a portare avanti in maniera estremamente efficace il trend delle micro decorazioni nere a contrasto che hanno reso indimenticabili la manicure delle scorse stagioni.

Come tutte le unghie con micro decorazioni, si tratta di una manicure adatta a unghie piuttosto lunghe, dal letto ungueale abbastanza largo da offrire uno spazio sufficiente a “comporre” i vari elementi di ogni singola unghia.

La forma migliore per realizzare questa manicure è quella squoval, ma si può realizzare bene anche su unghie ovali.

Il nostro consiglio è di non tentare la sua realizzazione su unghie molto corte, perché sarebbe molto difficile realizzare i particolari in maniera che siano perfettamente visibili, inoltre l’accostamento di colori su uno spazio molto piccolo potrebbe procurare un risultato piuttosto confuso.

Manicure Autunno 2021 in viola e giallo: tutti gli stili possibili

Se il giallo cupo e il viola chiaro sono i colori perfetti per rappresentare l’autunno, è anche vero che esistono moltissime sfumature tra cui si potrà operare la scelta per la realizzazione di questa manicure.

In linea generale il consiglio per abbinare correttamente il colore dello smalto alla carnagione è di scegliere colori caldi con una carnagione dorata (o abbronzata!) e colori freddi e chiari con una carnagione dal sottotono freddo o molto pallida.

Certo, è impossibile pensare a un “giallo freddo”, dal momento che il giallo è la quintessenza del colore caldo, ma in questo caso l’importante sarà orientarsi su un giallo assoluto e privo di rosso, cioè non tendente all’arancione.

Alla stessa maniera il lilla può essere considerato un colore freddo, mentre il vinaccia è un colore caldo.

L’ideale per questa manicure è scegliere un viola freddo, quindi che si orienti verso il lilla.

Utilizzando colori molto intensi su una pelle molto chiara o proprio pallida, si otterrà inoltre il classico “effetto malaticcio” che di certo non è il nostro obiettivo finale.

Molto meglio allora orientarsi su colori molto saturi e intensi se si ha una carnagione scura, sia per merito dell’abbronzatura sia come caratteristica naturale.

Sulla carnagione scura però creano un bel contrasto anche i colori pastello come quelli proposti nell’immagine appena sopra, che saranno messi molto in risalto dal colore naturale della mano.

Decorazioni in nero: varianti

Le micro decorazioni in nero esistono in moltissime varianti. Dal momento che l’autunno viene associato ai cambiamenti cromatici che avvengono in natura, il consiglio è di scegliere piccoli adesivi a tema botanico o floreale, per creare un’ulteriore connessione con la stagione.

Per rendere più visibili i tratti neri l’ideale è applicarli su una base che contenga parti di bianco, in maniera che risaltino meglio (soprattutto se il tratto è molto sottile).

Il consiglio rimane lo stesso se si scelgono decorazioni nere dal tratto un po’ più spesso, poiché in questo modo non si darà l’impressione che il colore sottostante e il nero “affollino” lo spazio dell’unghia.

Ancora una volta, per creare una manicure armonica, il consiglio principale è scegliere elementi decorativi proporzionati alle dimensioni delle unghie. Elementi troppo ingombranti su unghie piccole o corte diminuirebbero ulteriormente le loro dimensioni dal punto di vista visivo.

Unghie autunno 2021 con glitter e fiori

Sempre in riferimento agli elementi naturali, un altro modo molto interessante di incorporare riferimenti all’autunno in questa manicure consiste nel realizzare decorazioni floreali dallo stile “acquerellato”.

Leggi Anche => Unghie Acquerello: le unghie che sono delle vere e proprie opere d’arte

In questo caso si dovrà abbandonare l’idea di usare un viola chiaro, poiché non sarebbe molto visibile su base bianca realizzando un effetto acquerellato.

Per impreziosire ulteriormente la manicure si possono aggiungere glitter dorati, dal momento che l’oro è un altro dei grandi trend del momento.

L’importante è non eccedere e “relegare” il glitter solo ad alcune delle unghie della mano.

Unghie geometriche gialle e viola

Naturalmente non tutte le donne hanno un animo abbastanza romantico da voler portare fiori sulle mani. Per chi ha un carattere più deciso, che non ama particolarmente i fronzoli, l’ideale è utilizzare i due colori che abbiamo proposto per una manicure geometrica ad alto contrasto.

Anche questa manicure è perfetta da realizzare su unghie medie o lunghe, comunque dalla forma molto acuminata come le unghie ovali, a ballerina o a stiletto. Anche in questo caso, il dettaglio in oro non può mancare (da realizzare tassativamente su base nude!). Per una manicure davvero aggressiva i colori da utilizzare sono il giallo fluo e il viola intenso!