Avete le unghie rovinate dopo il gel? Niente paura, ecco le preziose regole da seguire per ritrovarle sane e belle in pochissimo tempo.

La ricostruzione in gel è entrata ormai a far parte della beauty routine di moltissime donne, una pratica senza dubbio affascinante poiché riesce in una sola seduta e regalare le unghie da sempre desiderate.

Non sempre però la scelta di sottoporsi ad un trattamento di ricostruzione si rivela la più giusta, soprattutto se le unghie naturali risultano essere rovinate dopo la rimozione del gel.

Ecco alcune regole d’oro da seguire se si vogliono recuperare le unghie in davvero pochissimo tempo e con alcuni rimedi specifici.

Unghie rovinate dopo il gel: le nove regole da seguire scrupolosamente

Se la ricostruzione in gel vi ha lasciato delle unghie rovinatissime e sfaldate, ecco alcuni preziosi consigli da seguire per recuperare la situazione e soprattutto evitare che il piacevole episodio si ripeta!

1- No al fai da te

Se si vuol evitare di rovinare le proprie unghie, scegliere il ‘fai da te’ per ricostruire le unghie in gel da sole, non si rivelerà mai la scelta giusta! Questo perché non ci si improvvisa onicotecnici soltanto perché si è acquistato un kit per ricostruzione completo on line. Si dovrà conoscere perfettamente la struttura dell’unghia e conoscere il modo giusto di procedere nel trattamento.

2- Rivolgersi sempre ad un buon professionista

Rivolgersi ad un professionista del settore per ricostruire le unghie in gel, sarà la scelta migliore. Come trovare quello giusto? Le tante recensioni pubblicate on line e sui social network da parte delle clienti, vi guideranno senza dubbi dal professionista più giusto.

3- Non utilizzare smalto e acetone

Dopo la rimozione del gel, evitare per qualche settimana di utilizzare smalti e solventi, soprattutto quelli contenenti acetone. Le unghie avranno bisogno di respirare per riprendersi.

4- Utilizzare prodotti rinforzanti

Preferire prodotti trattanti con potere rinforzante da applicare sulle unghie ogni giorno. Si potranno trovare i prodotti giusti nelle migliori profumerie e anche in farmacia.

5- Tenere le unghie corte

Accorciare le unghie sarà la scelta più ovvia, questo per permettere una ricrescita sana dell’unghia.

6- Utilizzare soltanto alcune tipologie di lime

Per accorciare le unghie preferire delle unghie in cartone, davvero poco aggressive con le unghie.

7- Trattare sempre le cuticole

Trattare le cuticole sarà fondamentale per donare alle unghie una sana e nuova vita. Ecco i consigli giusti su come trattare le cuticole.

8- Utilizzare rimedi naturali

Durante la fase di ripresa delle unghie si potranno praticare degli impacchi a base di rimedi naturali. Il più sorprendente per quanto riguarda la salute e la bellezza delle unghie è la miscela olio di oliva e succo di limone, come anche l’olio di jojoba applicato e massaggiato su cuticole e unghie.

9- Mangiare gli alimenti giusti

Mangiare alimenti ricchi di minerali, vitamine e proteine ad alto valore biologico come carne, uova, pesce. Ottima anche la frutta secca da sgranocchiare durante il giorno come snack.

Anche bere molta acqua si rivelerà una strategia vincente.

Non vi resta che mettere in pratica tutti questi consigli per ritrovare delle unghie sane e belle.