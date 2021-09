Ballando con le stelle 2021, Milly Carlucci lancia la sfida alla concorrenza e manda in pista un nome bomba: il colpo che nessuno si aspettava.

La macchina di Ballando con le stelle è già in movimento. Il programma del sabato sera di Raiuno tornerà in onda ad ottobre con una nuova edizione e tante novità. Le uniche certezze sono la presenza di Milly Carlucci e Paolo Belli e quella della giuria, composta ancora una volta da Selvaggia Lucarelli, Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Fabio Canino e Ivan Zazzaroni.

Saranno assenti, invece, tra i maestri, Raimondo Todaro che ha lasciato ufficialmente il programma e le ballerine Veera Kinnunen e Ornella Boccafoschi, entrambe in dolce attesa. Nonostante l’assenza di protagonisti importanti, Milly Carlucci è pronta a stupire tutti con un cast di livello. L’ultimo nome accostato al programma è davvero clamoroso.

Ballando con le stelle 2021: Andrea Iannone tra i concorrenti?

Secondo un’indiscrezione riportata da TvBlog, tra i concorrenti di Ballando con le stelle 2021 potrebbe esserci Andrea Iannone, il campione di motociclismo che sta scontando una squalifica di quattro anni che gli è stata inflitta per essere risultato positivo ad un controllo anti doping dopo il Gran premio della Malesia del 3 novembre 2019.

Andrea Iannone che è diventato anche un imprenditore è stato anche un protagonista del gossip per la sua storia con Belen Rodriguez, finita prima del ritorno di fiamma tra la showgirl argentina e Stefano De Martino. Dopo la relazione con Belen, Iannone ha avuto anche una storia con Giulia De Lellis, attualmente fidanzata con Carlo Beretta.

Per ora, tuttavia, la trattativa sarebbe ancora in corso. Per il momento, dunque, l’unico nome annunciato è quello di Morgan. Milly Carlucci, inoltre, vorrebbe avere anche l’amica Antonella Clerici, anche solo come ballerina per una notte. Ballando con le stelle, dunque, tornerà presto in onda con Milly Carlucci pronta a sorprendere tutti con un cast clamoroso di cui farà parte anche Albano Carrisi, già protagonista de Il cantante mascherato.