“Sarai un super papà”: la coppia del Grande Fratello Vip allarga la famiglia

La coppia più amata del Grande Fratello Vip allarga la famiglia: la futura mamma si lascia andare ad una dolce dedica al compagno e futuro papà.



Nella casa del Grande Fratello Vip, nel corso di sei edizioni, sono nate tante coppie, ma una ha già deciso di allargare la famiglia per la gioia dei fans che hanno sempre creduto nel loro amore. La coppia, infatti, ha annunciato l’arrivo dell’erede scatenando l’entusiasmo del pubblico.

Oggi, raggiante e al settimo cielo, la futura mamma, sul proprio profilo Instagram, ha pubblicato una dolce foto dedicando delle bellissime parole al compagno e futuro papà.

Coppia del Grande Fratello aspetta un figlio: l’emozione della futura mamma

“Once upon a time “… ✨Iniziano sempre così! In un anno e mezzo abbiamo comprato e arredato la nostra casa … il nostro giardino urbano(merito solo tuo)e abbiamo gettato le basi per una famiglia! Amore mio sarai un super papà, e gnometto/a non poteva desiderare papà migliore”, scrive Clizia Incorvaia nella didascalia che accompagna la foto qui in alto.



“Supermamma ti amo”, ha risposto Paolo Ciavarro che non vede l’ora di diventare papà. Per il figlio di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro si tratta del primo figlio mentre Clizia Incorvaia è già mamma di Nina, nata dalla storia con Francesco Sarcina.

Anche la futura nonna, Eleonora Giorgi, ha espresso la gioia di avere presto il nipotino. «Non vedo l’ora di avere questo bebè tra le braccia», racconta la futura nonna Eleonora Giorgi al settimanale Nuovo Tv. «Sono quindici anni che spero di avere un nipotino. Non sappiamo ancora se il bebè di Paolo e Clizia sarà maschio o femmina», racconta la Giorgi, «io però mi sentirei più a mio agio con un maschietto, perché sono mamma e zia di maschi. E poi nella mia famiglia non nasce una femmina dal 1956!».

Grande gioia, dunque, per la gravidanzata di Clizia Incorvaia che è pronta a diventare mamma per la secondo volta.