L’ex gieffina è finita in ospedale. Il messaggio, prima dell’operazione, ha lasciato tutti senza parole: ecco perché.

L’ex gieffina ha lasciato i suoi fedeli sostenitori senza parole. Nelle scorse ore, infatti, Guenda Goria, che ha partecipato all’ultima edizione del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini in coppia con sua madre Maria Teresa Ruta, ha comunicato poco prima del suo ritorno in teatro che è costretta a sottoporsi ad un’operazione.

Guenda non aveva mai fatto mistero di soffrire di Endometriosi, una patologia comune a tantissime donne di cui non si parla molto spesso, vissuta quasi come se fosse un tabù. Per questo motivo la figlia di Maria Teresa Ruta ha deciso di rompere il silenzio su questo delicato argomento, rivelando non solo ai suoi fedeli sostenitori che si prenderà una piccola pausa dei social perché intenta a prendersi cura di se stessa e della propria salute ma invitando tutti loro a fare prevenzione. Indicando tutti i sintomi che comporta questa malattia, in modo tale da non sottovalutare i segnali del nostro corpo.

Guenda Goria è stata ricoverata in ospedale e nonostante l’ansia e la paura dell’operazione, ha deciso di armarsi di coraggio e di lanciare un importante messaggio a tutti i suoi fedeli sostenitori. Le sue parole hanno fatto breccia nel cuore degli utenti della rete, che non sono rimasti indifferenti al suo messaggio.

L’ex gieffina Guenda Goria finisce in ospedale: la confessione spiazza

“È arrivato il giorno del mio ricovero. Lo aspetto da un po’ di mesi ma quando mi hanno chiamata, poco prima del mio debutto teatrale, per dirmi che era arrivato il momento, ho iniziato ad avere un po’ d’ ansia. Non ero certa di voler condividere questo momento ma credo che parlarvi della malattia possa essere d’ aiuto a tante donne. Io soffro di ENDOMETRIOSI“.

LEGGI ANCHE –> Guenda Goria fa un’amara confessione sul suo passato e spiazza tutti (Intervista)

“È una patologia che colpisce tantissime donne (1 su 10 circa) e che che troppo spesso non viene diagnosticata. Si tende a pensare che avere mestruazioni dolorose o avere difficoltà nei rapporti, dolori intestinali, colite cronica, stanchezza siano cose normali. In realtà non è così. Tantissime donne soffrono di endometriosi senza saperlo. Può colpire molti organi e avere compromettere gravemente la salute e per chi ne soffre, il rischio di infertilità, è molto alto“.

LEGGI ANCHE –> Guenda Goria, brutto incidente con il fidanzato: “E’ caduto in acqua”

“Avere un figlio è davvero difficile anche se non impossibile. “L’ endometriosi è fortemente invalidante e non c’è cura. Bisogna imparare a conviverci. A me ha insegnato a godermi i momenti più belli. Quante vite possiamo vivere? Domani sarà un po’ come il primo giorno di scuola per me. Pensatemi! 🥰Vi abbraccio”