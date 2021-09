Love is in the air anticipazioni: tragedia aerea, disperazione per Eda

Tutte le anticipazioni dei nuovi episodi di Love is in the Air, tutte le trame e quello che succederà al rientro dalle vacanze! Tragedia in arrivo

Eda Yildiz è una ragazza povera, proveniente da una famiglia umile con molti sogni nel cassetto. Desidera diventare un architetto paesaggista purtroppo però la sua famiglia non può permettersi di sostenerla economicamente per raggiungere i propri obiettivi. Dopo aver perso i suoi genitori quando era giovane, questa brillante studentessa prosegue i suoi studi grazie a borse di studio.

Tuttavia, un uomo attraverserà il suo cammino e rovinerà i suoi piani. Si tratta di Serkan Bolat, un uomo facoltoso. Lui dopo averle fatto perdere la borsa di studio potrebbe farla riabilitare ma non lo fa. O perlomeno lo fa solo il cambio di qualcosa: vuole che Eda si finga la sua fidanzata per un paio di mesi. Eda, detestandolo, rifiuta. Ma solo all’inizio. In un secondo momento, infatti, cambia idea e decide di accettare l’accordo. I due cominciano a fingersi una coppia.

La serie TV turca ha conquistato anche il web e trasformato in celebrità i due protagonisti Kerem Bürsin e Hande Erçel. In particolare Bürsin è considerato il “rivale” di Can Yaman, poiché i due attori si contendono il cuore delle spettatrici. Sullo sfondo della moderna Istanbul, “Love is in the air“, racconta la storia di amore e odio dei due personaggi che, di fatto, confermano la regola secondo cui gli opposti si attraggono.

Love is in the air: tragedia in arrivo per la nostra amata protagonista. Ecco cosa succederà

Nuovi problemi in arrivo in Love is in the air e stavolta arrivano poco prima delle nozze programmate tra i nostri due amati protagonisti Eda Yildiz (Hande Ercel) e Serkan Bolat (Kerem Bursin). Il motivo è davvero inaspettato e drammatico. Ma cosa succederà nello specifico?

Le anticipazioni ci raccontano che tutto avrà inizio quando Eda deciderà di non continuare a sottostare ai continui ricatti della nonna Semiha Yildirim (Ayşegül İşsever), desiderosa di vendicarsi del clan Bolat per la morte del figlio Mustafà. A quel punto, dopo avergli confessato la verità, la Yildiz chiederà con successo a Serkan di sposarla e così gli innamorati organizzeranno il loro matrimonio in men che non si dica. Ma tutto ciò porterà con sé una serie di vicende tutt’altro che belle e positive.

Ad esempio, nel corso della Notte dell’Hennè, Eda verrà rapita dal principe Seymen (Mert Orcal), mentre Serkan – dopo aver tratto in salvo la sua amata – si troverà a dover licenziare la nuova PR Balca Koçak (İlayda Çevik), colpevole di non avere prestato soccorso alla Yildiz quando gli uomini del principe la stavano portando via dal party (Balca sarà l’unica tra le invitate a non essere stata narcotizzata con un cocktail).

Da quel momento, nonostante alcune tensioni e fraintendimenti, sembrerà filare tutto liscio, finché non si presenterà un clamoroso imprevisto proprio nel giorno dello scambio dei voti. Dopo alcuni momenti di forte passione per i nostri protagonisti, il giorno delle nozze si rivelerà tutt’altro che semplice. Infatti proprio il giorno del matrimonio Engin (Anil Celik) e Ferit (Cagri Citanak) si renderanno conto del fatto che l’Art Life rischia di perdere un importantissimo cliente, a causa di un trasferimento di denaro non avvenuto, qualora Serkan non dovesse recarsi in Italia entro poche ore. Così Serkan Bolat si è trovato costretto a volare verso l’Italia.

Dopo aver riflettuto a fondo sul da farsi, Serkan prenderà dunque la decisione di affittare un jet privato per arrivare appunto in Italia e tornare in tempo per le nozze, programmate per le cinque del pomeriggio. Prima di andare via, l’uomo spiegherà ovviamente ad Eda quello che starà succedendo e le prometterà che niente al mondo potrà impedirgli di diventare suo marito quel giorno stesso. Le cose, purtroppo, non andranno però così.

In tal senso, vi anticipiamo che il clamoroso imprevisto arriverà proprio quando Eda riceverà una lettera da Semiha, che le comunicherà che ha deciso di rinunciare alla vendetta contro i Bolat e le cederà il 45% delle azioni dell’Art Life in suo possesso, convertendola di fatto in una delle azioniste maggioritarie dell’azienda. In quegli istanti, Ceren (Melisa Dongel) riceverà una telefonata da Ferit, che la inviterà ad accendere la televisione lasciandole intendere che è successo qualcosa a Serkan.

Con indosso l’abito da sposa, Eda scoprirà quindi che l’aereo su cui viaggiava Serkan risulterà disperso dai radar da più di due ore, tant’è che una giornalista ipotizzerà che possa essere caduto. Una notizia sconvolgente che getterà il panico tra tutte le presenti, ma ad avere la peggio saranno la Yildiz e la madre di lui, Aydan (Neslihan Yeldan), disperata all’idea di aver perso un altro figlio.