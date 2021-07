Guenda Goria, brutto incidente con il fidanzato: “E’ caduto in acqua”

Guenda Goria e il suo fidanzato Mirko Gancitano sono stati protagonisti di un brutto incidente: come stanno ora.

Attimi paura per Guenda Goria e il suo fidanzato Mirko Gancitano. I due avevano deciso di trascorrere qualche ora all’insegna del relax, facendo una romantica gita in mare. Nulla di più bello per una coppia. Peccato però che il risvolto che ha preso quella giornata è stato tutt’altro che dolce e romantico, in quanto i due sono stati protagonisti di un brutto incidente. Che cosa è successo?

Mentre erano in barca, un’altra vettura si è avvicinata a loro con il massimo della velocità, creando delle onde piuttosto forti tanto da far perdere loro l’equilibrio e il cane di lui è caduto in acqua. Fortunatamente, però, sono subito riusciti e recuperarlo e lui sta bene, nulla di grave non non un grosso spavento. La figlia di Maria Teresa, però, si è lasciata andare ad un lungo sfogo sul suo profilo Instagram, raccontando ai suoi fedeli sostenitori quanto è accaduto nelle scorse ore, lanciando anche un appello a tutti coloro che hanno avuto modo di poter vedere le clip in questione.

Mirko Gancitano e Guenda Goria dopo l’incidente in barca: “Stiamo bene, ma …”

Guenda Goria, mentre si trovava ancora in barca insieme al suo fidanzato Mirko Gancitano, si è lasciata andare ad un lungo sfogo a causa del brutto incidente che li ha visti protagonisti e non ha potuto fare a meno di mostrare quanto sia stata preoccupata per quanto accaduto.

“E’ successo un fatto molto grave che voglio condividere con voi” ha esordito la figlia di Maria Teresa Ruta sul noto social fotografico, condividendo parte di quest’esperienza con i suoi fedeli sostenitori. “Praticamente una barca ci è appena passata a velocità elevatissima vicinissima alla nostra imbarcazione creando delle onde pazzesche e noi fortunatamente non siamo caduti e non ci siamo fatti male“ ha poi proseguito spaventata. “Siamo tutti sotto shock” ha aggiunto, rivelando cos’è poi successo al cane di Mirko.

“Noi stiamo bene ma il cane di Mirko è caduto in acqua e si è molto spaventato“ ha poi raccontato. “Queste cose non si fanno, qualora voi volete mettervi alla guida di un’imbarcazione ricordatevi sempre che il mare è pericoloso“ ha poi aggiunto amareggiata. “Bisogna guidare da lucidi perché è un attimo e ci si può fare male“.

Guenda Goria e Mirko Gancitano sono stati i protagonisti di un brutto incidente in mare, ma fortunatamente tutto si è concluso per il meglio e nonostante il grande spavento che li ha colpiti durante il corso di queste ore, anche il loro amico a quattro zampe sta bene. La figlia di Maria Teresa Ruta ci ha tenuto a raccontare sui social questo spiacevole episodio nella speranza che gli utenti della rete possano fare maggiore attenzione e non imbattersi in rischi simili.