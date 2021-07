Vuoi essere la eroina dei tuoi sogni? E allora diventa come Black Widow, e copia i look di Scarlett Johansson!

Qual è il tuo sogno nel cassetto? Se è quello di diventare come la tua eroina preferita, ecco il modo giusto. Copia i look della eroina Marvel per eccellenza, Black Widow, interpretata da Scarlett Johansson!

Per gli amanti dei fumetti e dell’intero universo Marvel il 7 luglio prossimo è una data importantissima: esce nei cinema il film interamente dedicato all’eroina “Black Widow“, la Vedova Nera.

Il personaggio, sin dalla prima comparsa di Black Widow nei film Marvel in Iron Man 2, è stato interpretato dalla splendida e bravissima Scarlett Johansson, e così continuerà ad esserlo anche nello spin-off dedicato interamente a questa eroina.

Ma facciamo un passo indietro: chi è Black Widow? E perché nell’universo cinematografico Marvel è così importante? Black Widow è Natasha Romanoff, un agente segreto russo che lavora direttamente per Nick Fury, capo dello S.H.I.E.L.D, ossia una società segreta che dovrebbe (al condizionale) proteggere il mondo da qualunque minaccia.

Il suo aiuto è stato importante per tutte le missioni che gli Avengers hanno portato a termine, nonché fondamentale nell’ultimo film Avengers: end game. Non sapete il perché? Nessuno spoiler: andatelo a vedere subito!

La sua presenza è ancora più importante da un punto di vista sociale, perché è stata la prima eroina donna, ed unica per molto tempo, ad essere stata introdotta nell’universo cinematografico Marvel e che ha spianato la strada a tutte le altre eroine che si vedranno nell’ultimo film degli Avengers.

Il personaggio di Scarlett Johansson ha avuto molte trasformazioni nel corso dei vari film. Ad esempio il modo in cui viene presentata per la prima volta in Iron Man 2, a detta proprio della stessa Scarlett, è tipicamente sessista e stereotipato. In più, si hanno solo alcuni accenni del passato della vedova nera, non si sa la sua storia.

E questa è proprio l’occasione che tutti gli amanti dell’Universo Cinematografico Marvel: il racconto della storia di Natasha Romanoff, il passato che ha portato Natasha ad essere Black Widow.

Abbiamo capito, allora, che il 7 luglio saremo tutti in fila, distanziati chiaramente, ad attendere un biglietto per vedere la storia di Natasha Romanoff!

Ma per noi amanti della moda, cosa non può sfuggirci? I look della bellissima Scarlett Johansson!

Facciamo prima un piccolo passo indietro. Chi è Scarlett Johansson? Classe 1984, Scarlett è una attrice americana. Nel 2018 e nel 2019 è stata l’attrice più pagata nel mondo ed è stata inserita più volte nella lista delle 100 celebrity più influenti di Forbes. Ha ottenuto moltissimi premi, tra cui cinque Golden Globes, ed è, oggi, l’attrice che interpreta Black Widow.

Dal punto di vista sociale, Scarlett Johansson è una attivista del #MeToo movement, ossia un movimento sociale nato in America contro abusi e molestie sessuali.

Dal punto di vista del fashion? Scarlett è l’esempio di come la moda vada di paripasso con la semplicità e l’eleganza.

Allora diamo il via alla guida di stile che vede come protagonista i look di Scarlett Johansson!

Lo stile casual chic di Scarlett Johansson! Ecco alcuni look da copiare assolutamente!

Ci sarebbero milioni di look da cui prendere spunto indossati dalla bella e brava Scarlett Johansson, ma noi oggi ne vedremo solo alcuni, quelli più significativi.

blazer,t-shirt e jeans : ecco l’outfit più casual e chic che esiste. Una t-shirt e un jeans, abbinata ad una giacca taglio blazer, sono perfetti in ogni occasione. Questo Scarlett lo sa, infatti sfoggia questo tipo di outfit in svariate occasioni.

: ecco l’outfit più casual e chic che esiste. Una t-shirt e un jeans, abbinata ad una giacca taglio blazer, sono perfetti in ogni occasione. Questo Scarlett lo sa, infatti sfoggia questo tipo di outfit in svariate occasioni. total black/white : quando bisogna passare all’elegante, il total look è il MUST-HAVE. Scarlett Johansson ci ha mostrato outfit total white, con abitini accollati e candidi, e outfit total black, con bustier in pelle aderente. Ecco un esempio di come una donna, con la moda, possa essere tutto ciò che vuole. Ogni giorno l’opposto di ieri e diverso da domani.

: quando bisogna passare all’elegante, il total look è il MUST-HAVE. Scarlett Johansson ci ha mostrato outfit total white, con abitini accollati e candidi, e outfit total black, con bustier in pelle aderente. Ecco un esempio di come una donna, con la moda, possa essere tutto ciò che vuole. Ogni giorno l’opposto di ieri e diverso da domani. abito floreale midi : per le passeggiate d’estate, come può mancare l’abito midi fiorato. È un must-have dell’estate, oltre ad essere fresco e super pratico.

: per le passeggiate d’estate, come può mancare l’abito midi fiorato. È un must-have dell’estate, oltre ad essere fresco e super pratico. make-up “acqua e sapone”: oltre ad essere chic con i look, Scarlett Johansson si mostra, sia al pubblico che nella sua vita privata, chic con il make-up, mostrandosi sempre acqua e sapone. O meglio, con un trucco acqua e sapone! Non utilizza mai un un make-up troppo marcato, ma lo sceglie semplice. Un leggero contouring per dare tridimensionalità al volto, mascara, gloss o rossetto rosso. Semplice, diretta e sensuale!

Come dicevamo in precedenza, questi sono solo alcuni degli outfit di Scarlett Johansson da poter prendere in considerazione, ma anche solo questi ci fanno capire come il gusto di Scarlett sia semplice, casula, chic, ma sempre azzeccato!

Si conclude qui la guida di stile di CheDonna oggi incentrata sulla protagonista di Black Widow, Scarlett Johansson.

Nell’attesa che il 7 luglio esca al cinema, e il 9 luglio su Disney + con accesso VIP, il tanto atteso spin-off di Black Widow, creiamo qualche look copiando lo stile casual chic di Scarlett Johansson! Sarete chic in un batter d’occhio!

Emanuela Cappelli