Baci di dama fatti in casa: con i nostri trucchi prepararli è possibile

Come le ciliegie, uno tira l’altro ma non serve andare uin pasticceria per mangiare del golosissimi baci di dama. Fateli in casa seguendo i nostri consigli

L’idea è piemontese, ma questi biscottini hanno invaso le case di tutta Italia, Stiamo parlando dei baci di dama che potete preparare tranquillamente i casa seguendo un paio di trucchi e rispettando alla lettera dosi e tempi.

Due piccole sfere a base di farina, burro, zucchero e mandorle ripieno di goloso cioccolato fondente. La ricetta dei baci di dama non è complicata ma ricordatevi che la temperatura del forno deve essere quella e il tempo di riposo dell’impasto, anche in freezer, quello. E la farina deve essere quella debole per dolci.

Baci di dama fatti in casa, conservazione e ricetta

I baci di dama possono essere conservati al massimo per una settimana in una scatola di latta. Ecco la ricetta completa.

Ingredienti:

300 g farina

300 g di burro

cioccolato fondente q.b.

300 g di zucchero semolato

300 g di mandorle spellate

Preparazione:

Prendete le mandorle, versatele su una placca già coperta di carta forno. Poi informate a 180° per qualche minuto (dipende dalla forza del vostro forno). Devono tostarsi ma non scurire troppo perché altrimenti diventeranno amare.

Lasciatele raffreddare e tritatele insieme a metà dello zucchero. Usate un mixer, ma il trucco è uno solo: tritatene un po’ alla volta, facendo pause frequenti. Solo così potrete evitare che si scaldino troppo e buttino fiori il loro olio essenziale, in questo caso non serve.

Poi versate questo mix sul piano di lavoro e impastatelo con il resto dello zucchero, il burro ancora freddo e tagliato a cubetti, la farina setacciata. Quando è tutto ben amalgamato, formate un panetto e mettetelo in frigorifero avvolto nella pellicola, tenendolo per almeno due ore. Se vi sembra troppo, è il tempo che serve per lavorarlo bene.

Passata l’attesa, tirate fuori l’impasto del baci di dama e formate delle palline larghe 1 centimetro di diametro. Devono essere rotonde e regolari, di dimensioni piccole per poter essere prese con due dita. Quando sono tutte pronte, via in freezer per un’ora, perché altrimenti in cottura si sformeranno prima di essere cotte.

Infornate rigorosamente a 140° per circa 15 minuti. Sfornate e lasciate raffreddare, dedicandovi poi punto al cioccolato fondente. Scioglietelo in un pentolino e quando è pronto stendetene un velo tra un bacio e l’altro cotto in forno.

Aspettate che si solidifichino e poi potete gustarli.