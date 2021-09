Victoria De Angelis debutta su Twitter: la foto infiamma il web

By

Victoria De Angelis debutta su Twitter: la bassista dei Maneskin saluta i fans con una foto che conquista il mondo del web.

Victoria De Angelis sbarca ufficialmente su Twitter. I Maneskin, presenti su Instagram, su Tik Tok, Facebook e Twitter, allargano la propria famiglia social con i profili Twitter dei singoli musicisti.

Se Damiano David era già presente su Twitter che ha recentemente usato per annunciare la propria presenza allo stadio Olimpico di Roma in occasione della partita tra la squadra di Mourinho e la Fiorentina, Thomas Raggi, Ethan Torchio e Victoria De Angelis sono sbarcati su Twitter da poche ore.

Thomas, per salutare i propri followers, ha condiviso suo video in cui suona la chitarra elettrica e che è stato pubblicato dal profilo Tik Tok dei Maneskin. Victoria, invece, come primo tweet, ha scelto di regalare ai fans una foto davvero speciale.

Victoria De Angelis: la prima foto pubblicata su Twitter conquista tutti

Victoria De Angelis che è stata recentemente pizzicata in giro per Roma ha salutato il popolo di Twitter con la foto che vedete qui in alto. La protagonista della foto che la bassista dei Maneskin ha regalato ai followers di Twitter è Chili, la sua bellissima cagnolina con cui trascorre tutto il suo tempo libero. “Hello Twitter”, ha scritto Victoria condividendo la foto.

LEGGI ANCHE—>Victoria De Angelis sconvolgente: dopo le vacanze si mostra così

La foto di Chili ha ottenuto un grandissimo successo e tantissimi fans ritwittata. Chili, del resto, è considerata la mascotte dei Maneskin. La cagnolina di Victoria, infatti, era presente anche a Sanremo e, durante una diretta Instagram, Chili era tra le braccia di Victoria, coccolata dagli altri Maneskin.

LEGGI ANCHE—>Maneskin senza Victoria? Thomas, Ethan e Damiano scherzano: lei risponde così!

Anche durante i giorni che hanno trascorso nella casa studio di Garlasco per lavorare al nuovo album, Victoria ha portato con sè Chili a cui è fortemente legata e di cui è perdutamente innamorata. Un amore, quello per Chili e gli animali, che Victoria condivide con Damiano che, pur amando giocare con Chili, ha scelto di adottare due gattini, Legolas e Bidet.