Victoria e Damiano dei Maneskin: un amore in comune, foto

Victoria e Damiano dei Maneskin, oltre ad essere grandissimi amici, hanno anche un amore in comune che non è la musica: foto.

Victoria De Angelis e Damiano David dei Maneskin hanno un grande amore in comune. Oltre ad essere grandissimi amici e ad avere un rapporto unico che i fans dei Maneskin amano, oltre ad avere una passione per la musica che li ha portati, sin da giovanissimi, a formare una band con Thomas ed Ethan e a cercare il successo cominciando a suonare in Via del Corso a Roma, il frontman e la bassista dei Maneskin hanno un amore in comune.

Sia Damiano che Victoria si lasciano spesso andare a dichiarazioni d’amore pubbliche nei confronti di Chili, la cagnolina di Victoria che è diventata la mascotte dei Maneskin.

Victoria De Angelis e Damiano David dei Maneskin: l’amore in comune per Chili

Damiano David e Victoria De Angelis amano in modo viscerale Chili, la cagnolina della bassista dei Maneskin che è adorata da tutti i membri della band e dal loro staff. Victoria porta con sè Chili tutte le volte che può e anche Damiano si è innamorato della cagnolina come potete vedere dalla foto in alto.

Chili era con i Maneskin a Sanremo durante il Festival che hanno vinto e che ha sancito l’inizio della loro scalata alle classifiche mondiali permettendo alla band di vincere l’Eurovision 2021. Non potendola portare nel tour promozionale europeo che ha portato la band in Germania, Olanda, Danimarca, Svezia, Francia e Polonia, appena rientrati in Italia, Victoria è corsa subito ad abbracciare Chili.

