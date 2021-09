L’estate sta per giungere al termine lasciandoci in eredità le doppie punte. Scopriamo come eliminarle in modo semplice senza dover per forza accorciare i capelli.

Le doppie punte sono un cruccio per moltissime donne, soprattutto quelle che amano i capelli lunghi ma non dedicano le dovute cure e soprattutto non utilizzano i prodotti giusti per prendersi cura della propria chioma.

I capelli, sottoposti ad una forte disidratazione, come quella causata dall’esposizione ai raggi solari, al mare e molte volte anche al cloro della piscina, appaiono al ritorno dalle vacanze secchi, opachi, spenti e davvero poco docili al pettine e naturalmente pieni di punte rovinate (doppie punte).

Punte sfibrate: cosa sono, perché si formano e come prevenirle

Le doppie punte rappresentano una problematica strutturale del capello, una vera e propria alterazione della fusto capillare presente soprattutto nelle donne che portano capelli medio lunghi.

Le punte dei capelli si presentano sfibrate in diversi filamenti e i capelli appaiono subito molto fragili tendendo a spezzarsi molto facilmente.

Sono diverse le cause che possono agevolare la comparsa delle punte rovinate e oltre all’esposizione ai raggi ultravioletti, ve ne sono altre come per esempio l’utilizzo di tools per capelli ad alte temperature come phon, piastra o ferro arriccia capelli.

La presenza di doppie punte può essere senza dubbio scongiurata con piccole accortezze e qualche rimedio naturale. Importante sarà evitare di utilizzare shampoo, maschere e in generale prodotti per capelli contenenti siliconi.

Queste sostanze infatti se da un lato regalano l’illusione di capelli luminosi e belli dall’altro ne provocano un’importante disidratazione.

Per questo sarà una scelta consapevole scegliere dei prodotti, anche da supermercato che però non contengano siliconi all’interno della loro formulazione.

Si potranno poi idratare, nutrire e coccolare con dei rimedi naturali alla portata di tutti, soprattutto oli vegetali come quello di cocco o quello di mandorle dolci, con cui fare degli impacchi pre shampoo o da applicare in piccolissime quantità prima della messa in piega o subito dopo.

Doppie punte: come eliminarle senza essere costrette a tagliare i capelli

Se siete afflitte dalla presenza di punte doppie e sfibrate, non vi rassegnate all’idea di dover per forza tagliare le lunghezze. Seguendo alcuni consigli potrai eliminare questo inestetismo senza dover scegliere un taglio radicale dei capelli.

Scopri tutti i segreti per eliminare le doppie punte mantenendo le lunghezze guardando l’esaustivo video tutorial.

In questo video sono consigliate diverse tecniche per eliminare le punte rovinate senza bisogno di accorciare i capelli ma una in particolare davvero efficace. Non vi resta che scoprirla!