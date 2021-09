Maneskin senza Victoria De Angelis? Damiano, Thomas ed Ethan scherzano da Mosca: la bionda bassista risponde così ai tre amici.

Come sarebbero i Maneskin senza Victoria De Angelis? Probabilmente non esisterebbero considerando che a formare la giovane band è stata proprio Victoria che, con Thomas, ha dato via al progetto coinvolgendo poi Damiano e, successivamente, Ethan conosciuto grazie ad un annuncio pubblicato su Facebook.

La storia dei Maneskin è ormai nota a tutti. Dopo aver cantato in Via del Corso a Roma, aver suonato in numerosi locali della capitale, hanno raggiunto la popolarità partecipando, nel 2017, a X Factor.

Durante l’avventura nel talent show, Damiano, Victoria, Ethan e Thomas hanno conquistato tutti sia per il loro, già evidente, talento, ma anche per la simpatia e il legame che c’è tra loro.

Spesso, infatti, Damiano, Thomas ed Ethan scherzavano sulla presenza di Victoria all’interno della band escludendola dall’inquadratura durante i video-diari e annunciando l’inizio di un trio.

I Maneskin hanno sempre scherzato tra di loro e, così, durante il viaggio a Mosca, una foto pubblicata da Thomas ha fatto tornare indietro nel tempo i fans storici.

Maneskin senza Victoria: Damiano, Ethan e Thomas scherzano e la De Angelis risponde così

Dopo essere sbarcati a Mosca dove sono stati accolti da una folla entusiasta di fan, i Maneskin hanno raggiunto l’albergo. Dopo un video pubblicato sul profilo ufficiale in cui Victoria e Damiano scherzano tra loro in camera (guardate in basso il video), Thomas, sul profilo personale, ha pubblicato una foto in cui è insieme a Damiano ed Ethan come potete vedere dalla foto qui in alto.

“Tre Maneskin sono meglio di 4”, ha scritto il chitarrista taggando Victoria De Angelis. Uno scherzo dei tre maschi della band a cui Victoria ha prontamente risposto. La bassista della band, infatti, ha ricondiviso la foto sul proprio profilo aggiungendo, però, il proprio viso e scrivendo “idiots”.

Un botta e risposta divertente tra Thomas, Damiano, Ethan e Victoria che ha conquistato i fans. Oltre ad essere uniti dalla passione per la musica, i Maneskin sono uniti da un affetto vero e sincero che permette loro di scherzare come hanno fatto in questo caso.