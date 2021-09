Victoria De Angelis, dolci momenti romani con il suo amore

Victoria De Angelis, tra un impegno e l’altro con i Maneskin, si gode dolci momenti romani in compagnia dei suoi amori.

Victoria De Angelis è diventata una vera icona del rock. Bellissima, determinata, talentuosa e con le idee chiare per il futuro, sta conquistando il mondo insieme a Damiano David, Ethan Torchio e Thomas Raggi con cui ha formato i Maneskin dando vita a quella che, tutti e quattro, definiscono una vera famiglia.

Dopo la vittoria all’Eurovision Song Contest 2021, i Maneskin non si sono più fermati viaggiando in giro per il mondo e partecipando a vari festival musicali internazionali riassaporando, così, il sapore del live. Tra un impegno e l’altro, i quattro musicisti riescono anche a ritagliarsi del tempo per rilassarsi in compagnia delle persone che amano.

Victoria, così, è stata pizzicata dal settimanale Gente in dolce compagnia mentre usciva di casa.

Victoria De Angelis in dolce compagnia a Roma: la bassista dei Maneskin acqua e sapone

Nuovo avvistamento di Victoria De Angelis in compagnia della ragazza che avrebbe conquistato il suo cuore con cui era stata già sorpresa dai paparazzi. La bassista dei Maneskin, nelle foto pubblicate dal settimanale Gente nel numero in edicola, è in compagnia della ragazza e della sua adorata cagnolina Chili. Le due ragazze escono dall’appartamento di Victoria e si fermano davanti al motorino della musicista.

Victoria, con il viso acqua e sapone, i capelli sciolti e leggermente mossi e un vestito nero e leggero con degli stivaletti di pelle, sale in sella al suo motorino per raggiungere gli altri Maneskin per lavoro. Victoria lascia così alla ragazza il compito di portare a spasso Chili mostrando la complicità e la fiducia che le lega.

La ragazza che Victoria starebbe frequentando, dopo aver salutato la bassista dei Maneskin, porta in giro il cane per poi rientrare come scrive il settimanale Gente che pubblica in esclusiva le foto.

Victoria che più volte ha dichiarato di aver avuto storie sia con ragazzi che con ragazze, avrà trovato l’amore vero? Per la De Angelis, in ogni caso, è un momento sereno sia professionalmente che privatamente e i fans sono davvero felici per lei.