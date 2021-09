Il make up labbra per l’Autunno 2021 è essenziale, quasi invisibile, ma ha una sua precisa funzione all’interno delle nuove tendenze di make up. Quale?

Le tendenze di make up delle ultime stagioni hanno insistito chiaramente su un punto: gli occhi saranno protagonisti assoluti del nostro trucco ancora a lungo. Sugli occhi, infatti, potremo sbizzarrirci con forme e colori eccentrici per manifestare tutta la nostra personalità.

Per incorniciare e mettere adeguatamente in evidenza gli occhi il must assoluto è una base trucco leggera, fresca e assolutamente impeccabile, che faccia apparire la pelle radiosa.

E le labbra? Quale “funzione cromatica” dovranno svolgere per essere perfettamente in linea con i nuovi trend?

Le labbra per l’Autunno 2021 saranno assolutamente nude

Basterà dare uno sguardo anche superficiale alle principali sfilate di moda del periodo per capire che sulle principali passerelle del mondo continuano a sfilare look make up eccentrici dal naso in su ed estremamente “soft” dal naso in giù.

Come dimostrano le passerelle della collezione Versace Fall 2021, le labbra hanno il solo compito di apparire perfette, lucide e ben idratate. Il maggior peccato di questo periodo sarà mostrare labbra screpolate e secche, segnate dagli eccessi estivi.

Per questo motivo il look nude sarà il must assoluto e sarà importantissimo imparare a realizzarlo a perfezione.

Leggi Anche => Rossetto Nude | A chi sta bene e come scegliere quello perfetto

Potrebbe essere anche il momento di mettere da parte la tecnica overline che ci ha accompagnato moltissimo negli scorsi mesi: si tratta infatti di un approccio di make up che fa apparire certamente le labbra più carnose, definite e ampie, ma può essere realizzata in maniera impeccabile soltanto utilizzando tinte labbra e rossetti di un colore diverso rispetto a quello delle labbra. Questo perché si dovrà riuscire a coprire lo “scalino cromatico” che esiste tra la mucosa delle labbra e il resto della pelle del viso utilizzando il rossetto, che quindi dovrà essere abbastanza scuro e coprente per farlo.

Dal momento che la tendenza labbra più attuale vuole labbra lucidissime e brillanti dall’aspetto del tutto naturale, i rossetti e le tinte labbra molto colorate sono quasi banditi.

Quale cosmetico sarà allora il miglior alleato delle nostre labbra per il make up dell’autunno 2021? Senza alcun dubbio il lip plumper, in grado di gonfiare e definire le labbra all’istante senza necessariamente colorarle.

Se la dimensione e la forma delle labbra ci piace così com’è, allora, basterà ricorrere a un buon lip gloss, da tenere rigorosamente a bada con un contorno labbra realizzato con la matita di cera. Si tratta di un prodotto dalla colorazione neutra che non altera il contorno labbra (quindi lo si può utilizzare con qualsiasi rossetto) ma che riesce a creare un “argine” che impedirà al gloss di “andare in giro”.

Leggi Anche => Matita trasparente labbra: tutte le tecniche per sfruttarla al meglio

E per chi invece non vuol proprio fare a meno del rossetto colorato? L’unica concessione al colore in questa fine del 2021 sarà il rosa, più o meno intenso.

Anche se il rosa può apparire come il colore più innocente del mondo, può non essere semplice abbinarlo correttamente all’effettivo colore dell’incarnato.

Quello che si dovrà tenere davvero in considerazione, quando si sceglierà un rossetto rosa, sarà il sottotono della pelle oltre ovviamente al colore dell’epidermide e al look che si intente realizzare.

La regola d’oro è che donne con il sottotono caldo dovrebbero optare per rosa pesca mentre le donne con l’incarnato freddo potranno puntare sulle tonalità più “assolute” del rosa pastello.

Scegliendo un colore troppo freddo per un sottotono caldo si finirà inevitabilmente per avere un aspetto troppo pallido, come se fossimo malate. Al contrario, un rossetto troppo caldo per un sottotono freddo potrebbe creare un insieme non armonico.

Si dovrà prestare particolare attenzione al punto di colore del rossetto rosa soprattutto quando si opterà per l’altra tendenza make up principale di questo inverno: il make up nero sugli occhi, che potranno essere molto smokey o semplicemente contornati da un’impeccabile linea di eyeliner.

In questo caso, infatti, qualsiasi errore nella scelta del punto di rosa per le labbra sarà super evidente e potrebbe rovinare l’intero make up.

Infine, a prescindere dalla tecnica di make up che si sceglierà per colorare le labbra, un piccolo trucco: è tornato di gran moda l’utilizzo dell’illuminante sull’arco di cupido!

Sarà necessario usarne pochissimo per illuminare la linea naturale delle labbra proprio al centro del labbro superiore e, volendo, anche al centro di quello inferiore. Questo semplicissimo espediente farà sì che le labbra sembrino ancora più luminose, lucide e sane.

Attente però a non esagerare: “l’effetto baffetto sudato”, come lo chiama Clio, è dietro l’angolo!