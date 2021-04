Lip Plumper: il segreto per labbra volumizzate all’istante!

I Lip Plumper sono dei meravigliosi alleati di bellezza, discreti ed in grado di volumizzare la labbra all’istante. Scopriamo cosa sono, come sono formulati e come utilizzarli.

Avere labbra carnose e mozzafiato è senza dubbio uno dei desideri che ogni donna coltiva dentro di se e proprio per questo, ogni giorno, milioni di donne ricorrono all’opera del medico estetico per sottoporsi all’iniezione di filler a base di acido ialuronico.

Per tutte coloro desiderano labbra voluminose e non hanno la possibilità e la voglia di sottoporsi a trattamenti mirati e un poco invasivi ecco i lip Plumper, dei veri e propri trattamenti di bellezza in grado di volumizzare le labbra quasi all’istante. Come si applicano? Proprio come dei normali lucida labbra che però nascondono un piccolo segreto.

Lip Plumper : cosa sono

I lip Plumper si presentano come veri e propri lucidalabbra semiliquidi o anche in stick che vantano formulazioni arricchite con agenti idratanti e nutrienti come acido ialuronico, collagene, oli vegetali o burri e agenti irritanti in grado di irritare la mucosa labiale quel tanto da farla gonfiare leggermente e regalare un meraviglioso effetto volume.

Sono prodotti che vengono utilizzati ogni giorno da moltissime donne che amano avere labbra carnose in modo naturale e senza dover ricorrere ad interventi invasivi, un vezzo alla portata di tutte che regalerà quel tocco più di fascino e femminilità.

->>LEGGI ANCHE: Labbra carnose: il makeup giusto e i prodotti per valorizzarle

Lip Plumper: come sono formulati e perché volumizzano le labbra

Se sono molti ad utilizzare i lip Plumper sono molti anche i misteri che avvolgono questa tipologia di balsamo labbra o lucidalabbra, soprattutto per quel che riguarda la loro formulazione. Quali sono gli agenti irritanti che vengono inseriti tra gli ingredienti di un lip Plumper?

L’attività volumizzante dei lip plumper non è altro che il risultato di un aumento della vasodilatazione sulla mucosa labiale, tale processo implica anche un rigonfiamento leggero e naturale delle labbra come anche un sensazione di pizzicore.

Quali ingredienti irritanti contengono i lip Plumper

Tra gli ingredienti più utilizzati nei lip plumper per provocare la vasodilatazione sono il peperoncino, il mentolo, la cannella e i chiodi di garofano e nei più efficaci viene addirittura utilizzato il veleno d’ape.

Lip Plumper: come utilizzarli

I lip Plumper andranno utilizzati come dei comuni lucida o balsamo labbra. Il segreto per enfatizzare la loro azione rimpolpante? Fare uno scrub labbra poco prima di utilizzarli, l’effetto volume sarà ancor più evidente. La cosa importante sarà esfoliare le labbra con un prodotto delicatissimo e senza sfregarle troppo tanto da provocare piccole lesioni. L’effetto del peperoncino su una ferita sarà del tutto spiacevole!

Il Lip Plumper si può utilizzare da solo o anche prima o dopo il rossetto. Prima del rossetto si potrà utilizzare un balsamo labbra volumizzante e dopo il rossetto un lucida labbra che doni volume alle labbra e un bellissimo finish lucido.

Lip Plumper: quali sono i 5 migliori attualmente in commercio

I lip Plumper come abbiamo premesso sono prodotti utilizzatissimi dalle donne che ogni giorno li acquistano e li portano in borsetta pronte al ritocco ‘magico’ per le loro labbra. Sono moltissime le case cosmetiche che li producono e che formulano prodotti sempre più all’avanguardia ma i migliori, secondo l’indice di gradimento dei consumatori, possono essere addirittura acquistati on line.

I 5 lip Plumper più venduti del momento

1- Hollywood Volumizer volumizzante labbra al veleno d’api

€. 17.00 circa

2-Dior Lip Addict Maximer

€.34.00 circa

3- NaturUnique Lip Volume XXXL

€.14.00 circa

4-Balsamo labbra, Lip Enhancer, Lipstick, Lip Gloss

€.20.00 circa

5-NYX Filler Instinct Plumping Lip Polish

€.7.00 circa