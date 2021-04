Labbra carnose: il makeup giusto e i prodotti per valorizzarle

Le labbra carnose sono oggetto del desiderio di moltissime donne. Scopriamo il makeup giusto e i prodotti per valorizzarle al meglio senza mai renderle poco raffinate.

Avere delle belle labbra carnose e definite è senza dubbio un dono della natura del quale essere grate. Sono molte le donne che ogni giorno ricorrono ad ‘aiutini estetici’ per averle ma con risultati tutt’altro che naturali.

Quando si ha la fortuna di avere un sorriso incorniciato da labbra mozzafiato, si dovrà aver cura di curarle e truccarle in modo da esaltare la loro bellezza senza scadere in un look tutt’altro che raffinato, al limite del volgare. Scopriamo come poter valorizzare al meglio le labbra carnose attraverso trattamenti specifici e i giusti prodotti e le tecniche del makeup.

Labbra carnose: come curarle ogni giorno

Le labbra carnose sono certamente ‘belle di natura’ ma necessitano di cure specifiche che ne assicurino la giusta idratazione. Ottimi quindi tutti i burri di cacao o i lip oil che regaleranno loro sempre un trattamento emolliente ed idratante. Anche lo scrub settimanale è un trattamento perfetto per mantenerle sempre lisce e turgide.

Labbra carnose: quali sono i rossetti più adatti a truccarle

Le labbra carnose sono meravigliose vestite con tonalità nude e con finish opaco, ma riescono ad essere molto sensuali anche con una tonalità araciata o biscottata. Bellissimi tutti i makeup look che vedono le labbra protagoniste con rossetti e tinte labbra rosse, in moltissime sfumature.

Bellissime anche con i gloss e i rossetti liquidi sia nude che con colori brillanti e accesi perfetti per l’estate. Le labbra carnose sono risultano bellissime con qualsiasi tipo di rossetto, l’unico limite nel makeup è la scelta di colori che potrebbero farle apparire al limite del volgare.

Labbra carnose: come truccarle in modo perfetto

Le labbra carnose possono essere truccate in modo semplice soprattutto se presentano un contorno labbra ben definito. In questo caso il rossetto potrà essere applicato senza bisogno di tracciare nessun contorno labbra con la matita.



Se invece si vuole definirle con un tratto di matita tono su tono con il rossetto, si potrà tracciare una linea leggermente interna rispetto a quella naturale per evitare di dare un effetto ancor più voluminoso. Bellissime truccate con la tecnica ombré che enfatizzerà la loro bellezza naturale in modo davvero ricercato.