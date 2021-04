Marmelade Cinnamon Rolls: golosi light e dal gusto raffinato!

Se avete voglia di qualcosa di dolce che conquisti il palato più raffinato, i Marmelade Cinnamon Rolls saranno la ricetta che vi conquisterà al primo assaggio!

I Cinnamon Rolls sono dei dolci di origine svedese amati in tutto il mondo, delle rotelle soffici farciti con zucchero e cannella perfetti per la colazione e per spezzare la giornata con qualcosa di dolce. Oggi ve li proponiamo in una versione unica, farciti con la marmellata.

I Marmelade Cinnamon Rolls saranno davvero unici farciti con la marmellata di albicocche e una dolcissima crema di bianco latte. Scopriamo tutti gli ingredienti ed il procedimento per prepararli.

Marmelade Cinnamon Rolls: gli ingredienti ed il procedimento per prepararli

La ricetta dei Cinnamon Rolls nasce dalla collaborazione di due food blogger unaltropodilattuccio e fede_fit2 che hanno pensato di regalare un tocco diverso ai classici Cinnamon Rolls farcendoli in modo davvero particolare con marmellata e crema di latte.

Scopriamo tutti gli ingredienti per prepararli in casa, certi che diventeranno uno dei dolci più amati in famiglia!

Gli ingredienti

Per preparare i Marmelade Cinnamon Rolls, avrete bisogno di:

200 grammi di farina manitoba o integrale

200 grammi di farina ‘0’ o integrale

12 grammi di lievito di birra fresco

200 ml di latte di soia senza zuccheri aggiunti

50 grammi di eritritolo o altro dolcificante a scelta

20 grammi di olio di cocco o olio extra vergine di oliva

marmellata di albicocche quanto basta

crema Platinum bianco latte quanto basta

Il Procedimento

Per prima cosa si dovrà far sciogliere il lievito di birra nel latte a temperatura ambiente. Aggiungere il dolcificante (in questo caso l’eritritolo) e l’olio di cocco e farli sciogliere bene.

Aggiungere le farine manitoba e ‘0’ e impastare fino ad ottenere un panetto di pasta liscio ed omogeneo. A questo punto si dovrà procedere con la fase di lievitazione che dovrà avvenire per circa 3 ore mettendo l’impasto in una ciotola coperta da un panno umido.

Dopo la fase di lievitazione prendere il panetto e lavorarlo con il matterello stendendolo in una forma rettangolare. Stendere la marmellata su tutto il rettangolo di pasta e tagliare delle strisce verticali.

Arrotolare le strisce di pasta su se stesse formando delle ‘chiocciole’ e metterle su una teglia foderata di carta da forno a lievitare per circa un’ora.

Cuocere in forno a 180°C per circa 30 minuti. Cospargere di crema di latte Platinum e servire.

