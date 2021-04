Torta Tenerina: una tenerissima torta alla ricotta, gustosa e leggera

La Torta Tenerina, tenerissima torta alla ricotta gustosa, leggera e ideale per la colazione o la merenda dei grandi o dei piccini.

La Torta Tenerina è una soffice torta a base di ricotta e cioccolato semplice da preparare ma davvero ottima da gustare. Gli ingredienti utilizzati per la preparazione di questo dolce sono leggeri, sani e genuini, primo fra tutti la ricotta, un formaggio che conferisce tenerezza all’impasto e un sapore inconfondibile.

Prepararla sarà davvero molto semplice e l’effetto finale sarà quello di una torta abbastanza alta, soffice, dall’irresistibile gusto di cioccolato che tutti gusteranno con piacere e che conquisterà senza dubbio al primo assaggio.

Nessuno vieta di tagliare e farcire la torta Tenerina con una crema spalmabile o della marmellata, sarà ancor più golosa ma leggermente più calorica. Siete pronti a scoprire gli ingredienti ed il procedimento per preparare questa buonissima torta? Non vi resta che organizzarvi un bel piano di lavoro, preriscaldare il forno a 180°C e procedere nella preparazione della torta più tenera, leggera e golosa, la Torta Tenerina!

Ecco gli ingredienti ed il procedimento per prepararla!

Torta Tenerina: gli ingredienti ed il procedimento per prepararla

La torta Tenerina nasce dalla passione della food blogger della pagina Instagram little_fitness_page che la presenta come un giusto compromesso tra gusto e leggerezza:

“.. un bel compromesso tra gusto e leggerezza.

Una super torta tenerissima alla ricotta, con una consistenza da urlo”

Gli ingredienti

Per preparare la torta Tenerina, avrete bisogno di:

“- 55g cioccolato fondente

-un uovo

– 100g ricotta

– 11g fecola

– 50g eritritolo”

Il procedimento

“Farla è semplicissima.

Sciogliete il cioccolato a bagnomaria, fate intiepidire.

Nel mentre preparare in un tritatutto, ricotta, uovo, eritritolo e amido, mettere anche il cioccolato fuso e frullare, fino ad ottenere un composto liscio e cremoso.

Fatto! Mettere tutto in una tortiera rivestita di carta forno e in forno a 180º per 35’..

Una squisitezza!”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ‍✨ (@little_fitness_page_)

