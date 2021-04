Maschera a base di carote per capelli più lucenti e idratati. Scopri subito come prepararla in poche e semplici mosse.

Dalla natura arrivano i migliori alleati per la nostra bellezza. Frutta, verdure e ortaggi hanno tante proprietà benefiche per l’organismo. Alcuni rimedi della nonna sfruttano proprio queste potenzialità per dare una ‘seconda vita’ a pelle, unghie, capelli e così via.

Tra gli ortaggi più preziosi per la nostra salute ci sono le carote. Fanno bene alla vista e sono ricche di acqua, calcio, fosforo, magnesio, selenio, e vitamine A, B, C ed E. Inoltre contengono beta-carotene, che è forse la sostanza più interessante, perché ha un elevato potere anti-ossidante.

Le carote, con il loro contenuto di vitamine e sali minerali, aiutano ad avere una pelle più sana. Ma sono utili anche per rendere i capelli più lucenti e idratati.

In pochi minuti si possono preparare maschere per capelli fai-da-te a base di carote. Sono molto efficaci, con risultati visibili già dopo la prima applicazione. Scopri subito di più!

Maschera alle carote per capelli. Il segreto di bellezza

Lo dicevamo poc’anzi: le carote sono fonte preziosa di sostanze benefiche per il nostro corpo. Non solo per la pelle o per la vista, ma anche per i capelli!

Avere una chioma più folta e lucente è l’ambizione di quasi tutte le donne. L’azione dannosa degli agenti atmosferici indebolisce i capelli, li rende spenti, secchi e senza tono.

Dei rimedi ci sono e arrivano dalla saggezza popolare. L’esperienza delle nonne ci dice che, con un buon impacco alle carote fatto in casa, i capelli possono ritrovare lucentezza e robustezza.

Per i tuoi capelli, ci sono tre maschere alle carote da provare. Scopriamo insieme come si preparano. Sintetizziamo di seguito tutti i passaggi, per una maggiore comodità.

Ha un alto potere idratante. Ecco come devi procedere per prepararla. Prendi una carota e tagliala a dadini. Poi passa a frullarla. Ottenuto un preparato semiliquido, versalo in una ciotola ed aggiungi 3 cucchiaini di miele. Amalgama bene il tutto e, poi, stendi la maschera sui capelli, lasciandola in posa per mezz’ora. Trascorso il tempo, procedi con lo shampoo. Maschera carote e zucchero. Anche questa è ottima per idratare i capelli. Le preparazione, però, è un po’ più lunga. Taglia una mezza carota a fette. Adagiale in un pentolino e, su ognuna di esse, metti dello zucchero. Fatto questo, copri la pentola con il coperchio e lascia riposare il preparato per 2 giorni. Trascorso il tempo utile, aggiungi al composto 2 cucchiaini di miele. Amalgama bene e poi passa ad applicare la maschera su tutta la lunghezza dei capelli. Lascia in posa per 15 minuti e poi risciacqua.

Maschera carote e uovo. E' un toccasana per capelli molto secchi. Prendi una ciotola e unisci un tuorlo d'uovo ad un cucchiaio d'olio extravergine d'oliva, un cucchiaio d'olio di cocco e un cucchiaio di miele. Mescola il tutto fino ad ottenere un composto senza grumi. Da parte, frulla una carota in un filo d'acqua e, poi, aggiungi la crema ottenuta agli altri ingredienti. Amalgama bene e poi passa ad applicare la maschera, lasciandola in posa per 30 minuti.

Con una di questa maschere avrai capelli più sani e lucenti fin da subito. Cosa aspetti allora? Prova subito!