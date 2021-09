Gli abiti da indossare in città a settembre se sei slanciata ed ancora abbronzata

Gli abiti lunghi a fantasia sono l’ideale per le donne alte o semplicemente slanciate. Ecco i più irresistibili da indossare in città in questi temperati giorni di settembre, prima che cambi la temperatura.

Sei alta, sei dimagrita in vacanza – ed ancora incredibilmente abbronzata – ma preferisci non sfoggiare in città gli stessi outfit del mare perché troppo mini o appariscenti? Giusto e non sei la sola, ecco perché vediamo insieme quali abiti selezionare – sia dalla valigia che da alcuni negozi – per il graduale ritorno alla quotidianità tra lavoro, amiche ed impegni in famiglia.

Quali abiti indossare al rientro delle vacanze se sei alta

Il vestito chemisier di Tory Burch stampato lungo e leggero in voile di cotone, ha una forma ampia ed adattabile attraverso la coulisse in vita con nappe. Rivestito da un top trasparente e da una gonna foderata, non solo è – o è stato – perfetto sopra il costume, ma anche per un aperitivo – reunion post vacanze con le amiche farà un’ottima figura. Costa 440 euro.

A maniche lunghe e ad un prezzo di 289 euro, l’abito di Mc2 Saint Barth ha una fantasia delicata, nelle tonalità pastello, che ricorda le creazioni di Etro, è realizzato in lino paisley ed ha una cintura di stoffa in vita che fa tutt’uno con il resto.

L’abito chemisier corto in tessuto jacquard con stampa micro fiore all-over di Pinko ha il colletto in piedi profilato da rouches e completato da nastro da allacciare davanti. La chiusura è, ovviamente, con bottoni frontali, i piccoli fiori risaltano sul giallo vivo del tessuto e la cintura sottile completa il look. Il prezzo è di 250 euro.

Altra proposta è l’abito attillato color parade blue in maglia a costine di Patrizia Pepe (198 euro) che vede uno spacco profondo. Ha le maniche lunghe ed arriva a metà polpaccio, anche per questo se l’altezza non è il vostro punto forte andrà evitato. Tutto ciò che “spezza” la continuità della gamba infatti fa sembrare più “corte”.

Anche gli shorts e le infradito andranno riposti nell’apposita sezione dell’armadio per l’estate o in un’altra valigia. In questo mese in città si possono tollerare certi outfit giusto dalle teenager. Noi, ormai, non abbiamo più scuse.

Silvia Zanchi