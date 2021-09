La verdura ripiena in forno è un classico della cucina italiana, e i pomodori ripieni alla moda toscana rispettano la tradizione

Se amate i pomodori ripieni di riso, che sono una tipica ricetta vegetariana estiva, non potrete più fare a meno dei pomodori ripieni alla moda toscana: il trucco è uno solo, quello di sostituire il classico ripieno con una altrettanto classica panzanella in versione leggera.

Solo polpa di pomodoro, pane raffermo, cipolla, uova, sale e pepe. Tutto questo, all’interno della calotta di pomodoro, diventerà un secondo piatto da urlo.

->> LEGGI ANCHE Pomodori ripieni di riso al forno con ingrediente segreto: svelato il trucco

Ingredienti

4 pomodori da riso

110 g di mollica di pane

2 uova

1 cipolla bianca

basilico q.b.

olio extravergine d’oliva q.b.

sale q.b.

pepe q.b.

Pomodori ripieni alla moda toscana

Quando dovete scegliere il pane per questa ricetta, puntata si quello senza sale, quindi possibilmente quello toscano o pugliese che si adattano perfettamente al piatto.

Preparazione:

Lavate i pomodori e poi svuotateli della loro polpa facendo attenzione a non rovinare le pareti laterali che poi dovranno contenere il ripieno. Poi metteteli a scolare capovolti, salandoli leggermente.

->>LEGGI ANCHE Video ricetta: pomodori ripieni di riso e tonno

Quindi tritate in maniera grossolana la polpa dei pomodori e versatela in una ciotola insieme alla mollica di pane, anche questa spezzettata con le mani. Condite con 3 cucchiai di olio extravergine e lasciate riposare tutto per almeno 50-60 minuti.

Poco prima di riprendere il pomodoro con il pane, sbucciate la cipolla, affettatela finemente e mettetela a stufare in un padellino con un filo di olio. Servirà ad avere un sapore più dolce e meno deciso, per non sovrastare il resto degli ingredienti, ma basteranno 10 minuti a fiamma bassa perché sia pronta. Spegnete e tenete da parte.

Passato il tempo di macerazione della polpa di pomodoro con il pane, riprendeteli e unite anche la cipolla stufata, oltre alla due uova sbattute, al basilico spezzettato a mano e ad un pizzico di sale oltre ad una macinata di pepe. Girate bene tutto e il ripieno è pronto.

Riprendete i pomodori che avevate svuotato, riempiteli con il ripieno a base di panzanella e prima di infornali fate ancora un giro di olio in superficie. Cuocete per circa 25 minuti in forno ventilato preriscaldato a 190°.

Quando sono pronti, sfornate i pomodori ripieni alla moda toscana e lasciateli intiepidire prima di portarli in tavola.