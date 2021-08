Victoria De Angelis esce allo scoperto: Diva e Donna svela per chi batte il cuore della bassista dei Maneskin.

Victoria De Angelis esce allo scoperto con il suo amore? Il settimanale Diva e Donna, nel numero in edicola, pubblica alcune foto scattate alla bassista dei Maneskin mentre è in compagnia della persona che avrebbe conquistato il suo cuore.

Negli scatti pubblicati su Twitter anche da alcuni fan dei Maneskin, Victoria è stata immortalata dai paparazzi a bordo del suo motorino. Con i lunghi capelli biondi, una semplice canotta bianca e dei pantaloni scuri, Victoria è stata pizzicata dai paparazzi in dolce compagnia.

Victoria De Angelis è stata pizzicata a Roma in compagnia della sua ragazza. Nelle foto pubblicate da Diva e Donna, la bassista dei Maneskin è stata sorpresa mentre si scambia un bacio con la persona che avrebbe conquistato il suo cuore in un momento di pausa tra un impegno e l’altro con Damiano, Ethan e Thomas con cui sta scalando tutte le classifiche mondiali e con cui si appresta a partecipare ad una serie d’importanti Festival musicali in giro per l’Europa che non permetteranno ai Maneskin di partecipare ai Seat Music Awards 2021 che si terranno a Verona il 9 e il 10 settembre.

Le foto scattate dai paparazzi a Victoria in un momento di relax con la sua ragazza non sono affatto piaciute ai fans che, su Twitter, hanno chiesto ai paparazzi di lasciare tranquilla una ragazza che, a 21 anni, nonostante il successo mondiale, ha il diritto di godersi anche un momento di pausa in compagnia della persona che ha nel cuore.

Ma da cosa deduce il giornale che stanno insieme? #maneskin… Da una foto abbracciate? https://t.co/xZRgYRC2qJ — Sara_M (@sara_saretta___) August 11, 2021

ecco una ragazza mi ha mandato questa foto pic.twitter.com/Xho4l4bc6d — Emma Giorgi (@emmagioo) August 11, 2021

E anche oggi un applauso a Diva e Donna che ha dovuto rovinare tutto come al solito🤡🤡🤡

(Vic siamo con te❤️) #maneskin — hi i’m Sofi🇮🇹🦔 (@unicorniens_) August 11, 2021

Schiva e riservata nella vita privata, Victoria parla raramente di sè. D’amore, in particolare, ha parlato recentemente in un’intervista rilasciata a Vanity Fair insieme a Damiano, Ethan e Thomas:

«Quando per la prima volta ho provato sentimenti e attrazione per una ragazza è stato un po’ disorientante perché non avevo mai avuto il coraggio di andare oltre le limitazioni che avevo imposto a me stessa. Per la società essere eterosessuali è la norma e quindi spesso uno si incasella automaticamente in quel modo privandosi della libertà di vivere molte sfumature e sfaccettature diverse dell’amore. Una volta superata l’insicurezza iniziale di dover mettere in discussione le proprie certezze ho vissuto la mia sessualità in maniera molto naturale e libera, come dovrebbe poter essere per tutti».