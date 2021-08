By

Sembra impossibile, eppure preparare una deliziosa pizza soffice senza farina è un esercizio facilissimo e il risultato finale è strepitoso

Non è una frittata, anche se le somiglia molto, ma è una pizza. Particolare, certo, perché non useremo nemmeno un grammo di farina anche se il risultato finale sarà molto simile. Stiamo parlando della Pizza soffice senza farina, un’idea originale per un secondo piatto che può diventare anche piatto unico.

Due ingredienti fondamentali, le uova e il formaggio grattugiato, con un po’ di yogurt magro e di lievito e il gioco è fatto. Il risultato finale è spettacolare, vi farà apprezzare anche dai vostri amici per l’originalità del piatto.

Pizza soffice senza farina, farcitela come volete

La nostra idea di farcitura della pizza soffice senza farina è quella classica, quindi solo con passata di pomodoro e mozzarella light, per il massimo del gusto senza pentimenti. Infatti una di queste pizze vale meno di 300 calorie. Ma ovviamente potete in realtà farcirle come volete, una volta che avete pronta la base.

Ingredienti (per 4 persone):

2 uova

2 cucchiaini di formaggio grattugiato

100 g di yogurt 0 grassi

2 cucchiaini di lievito o bicarbonato

120 ml passata di pomodoro

mozzarella light

origano fresco o secco

sale

Preparazione:

Cominciate a preriscaldare il forno a 160° e rivestite con la carta forno le vostre teglie rotonde per la pizza.

Poi rompete le uova dividendo il tuorlo dall’albume. Il tuorlo deve essere versato in una ciotola e sbattuto insieme al parmigiano (o altro formaggio grattugiato), allo yogurt senza grassi, al lievito, ad un pizzico di sale ed eventuali spezie che vi piacciono.

Invece l’albume deve essere montato a neve ben ferma.

Quando avete terminato queste due operazioni,versate delicatamente il composto a base di tuorlo e parmigiano nella ciotola con l’albume montato a neve. Poi con una spatola, facendo movimento dal basso verso l’alto per non smontare tutto, inglobate i due composti fino a farli diventare una cosa sola.

A quel punto dividete la base della vostra pizza soffice in quattro teglie, stendendola con un cucchiaio di legno o con la spatola per dare la forma della pizza. Infornate per 2 minuti sempre a 180°, poi tirate fuori e passate alla farcitura.



Stendete la passata di pomodoro e qualche fettina di mozzarella o altro formaggio, quindi rimettete in forno con una spolverata di origano fresco oppure secco. Sarà cotta quando il formaggio è ben sciolto. Tirate fuori le vostre pizze soffici e servitele ancora calde.