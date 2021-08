Doc 2 anticipazioni: è attesa per la seconda stagione della serie tv più amata. Per il protagonista Andrea Fanti, interpretato da Luca Argentero, cambierà tutto. Ci saranno ancora tanti ostacoli da superare per l’affascinante primario.

Cresce l’attesa per la seconda stagione di Doc – Nelle tue mani. I fan della serie scalpitano già per conoscere in anteprima qualche novità.

La prima serie in sedici episodi è stata trasmessa in prima tv assoluta su Rai 1. Ha avuto un grande successo, con ascolti sempre molto alti. Luca Argentero veste i panni del professore Andrea Fanti, brillante primario di Medicina Interna.

La vita del medico viene sconvolta quando il padre di un paziente gli spara un colpo alla testa. Fanti sopravvive per miracolo e resta in come per molto tempo. Al risveglio, però, non ricorda più nulla; perde memoria degli ultimi 12 anni di vita. Fa fatica a ricostruire la sua esistenza prima dell’incidente, non riconosce i suoi colleghi e, soprattutto, non ha più percezione del medico di successo che era diventato.

E’ confermata la presenza di Luca Argentero anche in Doc 2, sempre nello stesso ruolo. Ma ci saranno tante novità, una delle quali di grande attualità. A svelarlo è Sara Lazzaro, uno dei volti noti della serie più amata. Ecco cosa ha anticipato l’attrice.

Doc 2 anticipazioni: ecco la novità che nessuno immagina

E’ attesa per la seconda stagione di Doc – Nelle tue mani. E’ già scattata la caccia alle anticipazioni. A svelare qualcosa in più sui nuovi episodi è Sara Lazzaro che, nella fiction, interpreta Agnese Tiberi, ex moglie del primario Andrea Fanti.

L’attrice, in una lunga conversazione con l’Ansa, ha rilevato che in Doc 2 i protagonisti faranno i conti con la pandemia. La dura realtà del Covid-19 irromperà nella narrazione. Nella fiction si parlerà quindi di tamponi, contagi, vaccinazioni, green pass, mascherine etc.

“È una questione di principio – ha spiegato l’attrice a margine di un incontro con i ragazzi di Giffoni – aggiungendo – Ci siamo presi questa responsabilità”.

La serie tv si calerà quindi nella dura realtà che stiamo vivendo ormai da quasi due anni. “Nella serie – ha detto ancora l’attrice all’Ansa – abbiamo sempre detto che avremmo parlato dei nostri giorni e, nella nuova stagione, ci siamo presi la responsabilità di parlare del momento attuale. Quindi il Covid sarà protagonista. È una questione quasi di principio”.

Insomma, le puntate saranno drammatiche e, forse, il pubblico si identificherà ancora di più nelle storie dei protagonisti. Tutti noi abbiamo fatto i conti, in modo diretto o indiretto, con il Covid-19. Le nostre esistenza sono state sconvolte da una ‘nuova normalità’ ed è proprio quello che succederà anche ai protagonisti di Doc 2.

La Lazzaro, nel corso dell’intervista, ha aggiunto: “Le sceneggiature sono molto solide e ricche, piene di colpi di scena, ci sono nuovi personaggi e tuttora siamo in opera”.

I fan non stanno nella pelle! Non si sa ancora quando andranno in onda i nuovi episodi. Quel che è certo, però, è che la serie tv è stata inserita ufficialmente nel palinsesto 2022 della Rai.

Per quei pochi che non lo sapessero, la fiction tanto amata è tratta da una storia vera, quella del dottor Pierdante Piccioni: è lui che ha perso 12 anni di memoria per uno sparo alla testa. Una storia intensa e drammatica raccontata in tv con grande sensibilità. Ovviamente, non mancano le parti molto romanzate.

La regia della serie medical è di Jan Maria Michelini e Ciro Visco. Gli ascolti tv della prima stagione sono stati pazzeschi, oscillando tra i 7 e gli 8 milioni di spettatori, con picchi di share altissimi fino al 30%.

Sicuramente anche Doc 2 sarà un grande successo. La presenza di Luca Argentero nel cast è una garanzia. Parliamo di uno degli attori più promettenti del cinema italiano, affiancato da colleghi altrettanto talentuosi.

E’ quasi tutto pronto: non ci resta che attendere la data ufficiale per la messa in onda del primo episodio. Idealmente, siamo già tutti incollati alla tv!