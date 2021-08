Sara Lazzaro è un’attrice, nota per lo più per la fiction Rai dal titolo Doc – Nelle tue mani. Conosciamola meglio, dalla carriera, ai suoi hobby, fino alla vita privata.

Sara Lazzaro è un’attrice con la passione dell’arte. La sua vita si è svolta infatti in parallelo tra studi artistici e di recitazione.

Quest’ultima sembra essersi rivelata di recente la sua strada, portandola a diverse apparizioni, prima al cinema e poi in tv dove si è fatta notare in modo particolare per il ruolo di Agnese Tiberi nella fiction con Luca Argentero “Doc – Nelle tue mani”.

Chi è Sara Lazzaro, l’attrice che ama da sempre l’arte e che tiene molto alla sua privacy: età, altezza, Instagram e vita privata

Nome: Sara Lazzaro

Data di nascita: 15 Settembre 1984

Età: 36

Altezza: 158 cm

Peso: 53 kg

Segno zodiacale: Vergine

Professione: Attrice

Titolo di Studio: Laurea in architettura e in Arti visive dello Spettacolo

Account social: Instagram @sara_lazzaro

Sara Lazzaro è un’attrice italiana che ha vissuto per diverso tempo tra Padova a Carmel, in California. Figlia di un italiano e di una americana ha quindi avuto modo di apprendere fin dalla nascita due lingue.

Fin da piccola si è sentita legata sia all’arte che alla recitazione (conosciuta in un secondo momento). Dopo gli studi che l’hanno portata a specializzarsi in entrambe le sue passioni ha però scelto per la recitazione, trasferendosi a Londra per approfondirne gli studi.

Sempre in giro per il mondo, ha debuttato al cinema nel 2009 con Blind Maze. Ha poi preso parte a 18 regali, braccialetti rossi, Dieci inverni, etc… Il successo, però, si può dire sia giunto con la tv grazie al personaggio di Agnese Tiberi, fiction Rai in cui recita al fianco di Luca Argentero.

La vita molto privata di Sara Lazzaro

Se c’è una cosa sicura riguardo Sara Lazzaro è la sua estrema riservatezza. Pur essendo presente sui social, infatti, l’attrice non svela mai nulla di particolarmente personale. Dal poco che si sa di lei, oltre alla passione per l’arte, appare anche un certo interesse per lo sport ed in particolare per il tennis, l’equitazione ed il nuoto.

Inoltre, sembra le piaci anche suonare la chitarra, cantare e, ovviamente, viaggiare. Per quanto riguarda l’amore, per via della sua riservatezza non si sa se Sara Lazzaro ha un compagno. Al momento pare non sia sposata e non abbia figli.

Sara Lazzaro oggi

Oggi, oltre ad essere impegnata nella fiction rai Doc – Nelle tue mani, Sara Lazzaro continua a viaggiare e a vivere in particolare tra Italia, Inghilterra e America. E tutto continuando a seguire le sue tante passioni.