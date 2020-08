Luca Argentero tenero papà: la foto privata di Cristina Marino

Cristina Marino regala ai fans dolci momenti di vita privata con il compagno Luca Argentero e la loro piccola Nina Speranza, foto e video.

Luca Argentero coccola e tiene tra le braccia la sua piccola Nina Speranza godendosi ogni istante che trascorre con la sua bambina. La compagna dell’attore, Cristina Marino, regala ai followers una foto in bianco e nero, intima, privata e molto emozionante che ha mostrato al pubblico Luca argentero in versione papà.

“Argentero family”, scrive Cristina Marino che, insieme a Luca Argentero, ha scelto di vivere privatamente la maternità regalando pochi momenti ai loro followers che li seguono sempre con tantissimo affetto. La nascita di Nina Speranza ha unito ancora di più Cristina Marino e Luca Argentero che, insieme, stanno vivendo l’emozione più grande della loro vita godendosi ogni istante della loro piccolina, frutto del loro grande amore.

Luca Argentero e Cristina Marino: la felicità si chiama Nina Speranza

Nina Speranza ha portato la felicità in casa Argentero. Pur proteggendo la loro bambina, l’attore e la compagna Cristina Marino regalano i dolci momenti che stanno vivendo in questa calda estate 2020. Da quando Nina è nata, tutto ha un sapore diverso. Teneri e innamorati della loro primogenita, la coppia mostra ai fans la felicità che tenere Nina tra le braccia regala.

Cristina Marino, inoltre, ha anche pubblicato tra le storie di Instagram un dolcissimo video in cui Argentero coccola la sua piccolina teneramente sotto lo sguardo della compagna che, dopo aver immortalato il momento, ha deciso di mostrare la parte più intima e privata dell’attore.

L’estate in casa Argentero, dunque, è un’estate dolcissima e ricca d’amore. Con Nina, ora, la famiglia di Luca e Cristina Marino è completa e chissà che il prossimo anno non possano arrivare anche i fiori d’arancio per una coppia che ha sempre vissuto la storia lontano dalle luci dei riflettori. In attesa di novità, i fans ringraziano la Marino per la condivisione di momenti così intimi e privati.