Roberto Baggio in lutto, grave perdita per il campione

Roberto Baggio in lutto per la scomparsa del padre Florindo, mancato a 89 anni. Era stato lui a spingerlo verso la sport



Roberto Baggio e la sua famiglia in lutto, a 89 anni è morto papà Florindo. L’umo era malato da tempo e adesso era anche ricoverato in una clinica di Vicenza, ma le cure non sono state sufficienti. Il campione che ha vestito le maglia di diverse squadre in Serie A ed ha sfiorato un Mondiale con la Nazionale, era molto legato al padre. Era stato proprio lui, che insieme la moglie ha cresciuto 8 figli (Roberto era il sesto) e trasmettergli la passione per il calcio anche se amava più il tennis.

Presto Roberto Baggio sarà anche protagonista di un film trasmesso su Netflix. Prendendo spunto dal suo soprannome più famoso, sarà intitolato ‘Il Divin Codino’ e le riprese cominceranno a settembre in Trentino. Una scelta che ha scatenato non poche polemiche a Caldogno e nella provincia di Vicenza, quella di origine del campione.