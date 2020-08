Patate con una croccantezza unica? Devi provare queste! Una ricetta facile con due ingredienti super, le troverai insuperabili.

Quando sei in cerca di trucchetti per ottenere delle patate super per il pranzo domenicale e sei a corto di idee questa è la ricetta che fa per te. Patate al forno croccantissime da preparare grazie all’astuzia nell’aggiungere solo due ingredienti fantastici, versatili e prelibati.

Patate? Sì, ma solo croccanti!

Le patate sono un alimento così versatile che possiamo tirare fuori davvero moltissimi piatti gustosi, per i più piccoli possiamo sbizzarrirci con dei purè, noi grandi tra forno e padella chi più ne ha più ne metta.

Mettono d’accordo davvero tutti e si abbinano molto facilmente. Renderle croccanti è sempre l’unico obiettivo che ci si pone quando si tratta di far restare proprio tutti sorpresi per la bontà, eppure non sempre superano la prova 100% crunch!

Per ottenere una crosticina dorata e succulenta un trucchetto esiste, anzi due, a scoprirlo non siamo stati noi dello stivale bensì gli americani. Si tratta dell’americano Justin Taylor, uno che adora l’arte culinaria e non si tira indietro in quanto a esperimenti. Cosa ha combinato questa volta? Ha unito alle patate, prima di infilarle nel forno, MOSTARDA, PEPE e MIELE, un tripudio di sapori!

Ha condiviso poi la sua ricetta sui social network e si è scoperto che nella preparazione c’è questa particolare salsina fatta di questi tre meravigliosi ingredienti. La salsa va letteralmente spalmata sulle patate per poi infornare il tutto una ventina di minuti, non c’è nulla di leggero in questa preparazione ma, una volta tanto, chi ce lo vieta?

Se preferisci ottenere patate al forno croccanti con diversi metodi come ad esempio le chips, meno ricchi, puoi sbizzarrirti lo stesso e raggiungere comunque livelli di alta cucina.

La nostra ricetta di patate al forno con miele e limone

Oggi però non ti abbandoniamo dopo aver lanciato la ricetta di Taylor e te ne proponiamo un’altra per avere la stessa croccantezza perché del miele non vogliamo sbarazzarci, anche se ne useremo meno rispetto alla versione americana.

Per quattro persone avrai bisogno di sei patate medie, un limone, una cipolla rossa di tropea, tre cucchiai di miele (meglio se liquido), un mazzetto di rosmarino, sale, pepe e olio extra vergine di oliva quanto bastano.

Lava le patate e affettale fine fine. Non è necessario pelarle. Sciacquale sotto acqua corrente e asciugale con cura. Prendi una ciotola e condisci le patate con olio evo, sale e pepe. Disponile per bene su una teglia abbastanza grande ricoperta di carta forno. Affetta poi cipolla rossa e limone a fettine sottili e posizionale in maniera alternata tra una patata e l’altra. Un filo d’olio, sala, pepa, aggiungi rosmarino e cospargi il tutto con il miele. Inforna per mezz’ora a 180 gradi.

Una ricetta sfiziosa, semplice ma ricca di gusto, il miele diverrà il tuo alleato tutte le volte che vorrai stupire i commensali.

E la variante delle patate soffiate mai provata? Vivamente consigliata!