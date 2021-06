Luca Argentero e Cristina Marino, nessuno se l’aspettava: accade tutto ad un anno dalla nascita della figlia

Luca Argentero e Cristina Marino lo hanno fatto! Il tutto si è svolto in gran segreto, ma lei ha spifferato tutto sui social.

Non era di certo un mistero che Luca Argentero e Cristina Marino da tempo stessero progettando il loro matrimonio, ma i due non si sono mai sbilanciati sulla data del lieto evento, rimandando sempre sul vago. Il pubblico, in un primo momento, ha subito pensato che questa incertezza fosse dovuta alla pandemia che il mondo intero sta vivendo da un anno a questa parte e che per questo motivo, essendo fino a poco tempo fa incerta la normativa in merito alla celebrazione e festeggiamenti delle nozze, non si esponessero più di tanto.

Sicuramente questo periodo avrà contribuito a tale scelta, ma se ci mette anche che Luca e Cristina sono due estremamente riservate non stupisce più di tanto la loro scelta di sposarsi in gran segreto. Sì, perché è successo: sabato 5 giugno Luca Argentero e Cristina Marino si sono sposati. A lanciare la notizia è stato il Perugia Today, rivelando che il tutto si era svolto tra pochissimi intimi, ma i due non avevano commentato o tanto meno smentito tale indiscrezione, ma oggi a qualche giorno di distanza è arrivata su Instagram la conferma dal lieto evento ed a raccontare il tutto è stata proprio la Marino. Ecco che ha dichiarato a tal proposito.

Cristina Marino e Luca Argentero si sono sposati: lei racconta tutto

Cristina Marino ha pubblicato uno scatto proveniente dal giorno del suo matrimonio con Luca Argentero. Uno scatto romantico, che li mostra scambiarsi un tenero bacio mentre sono accarezzati da un caldo tramonto alle loro spalle, che conferma che le tanto attese nozze sono state finalmente celebrate e non in un giorno qualunque ma poco prima che la loro piccola compiesse un anno di vita.

“Mr&Mrs ARGENTERO” ha esordito l’attrice sul suo profilo Instagram, confermando finalmente il tutto. “Ho immaginato molte volte questo giorno, sognavo una vera festa d’amore e, neanche nei sogni più belli, l’ho immaginata così” ha confidato al popolo della rete. “In un bosco, come nelle migliori favole, sotto gli occhi delle persone più intime, ci siamo promessi amore per sempre“ ha poi concluso emozionata e non è mancato il commento di suo marito, che ha ribadito che il loro amore durerà, proprio come si sono promessi sabato scorso, per sempre.

Luca Argentero e Cristina Marino si sono sposati e l’annuncio ha riempito di gioia il loro fedele pubblico, che hanno festeggiato, seppur a distanza di qualche giorno dalla reale data delle nozze, con i loro beniamini.