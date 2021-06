Belen e la telefonata all’ex fidanzata del compagno Antonino: rivelazioni scottanti

Belen Rodriguez ha telefonato l’ex fidanzata di Antonino Spinalbese. Lei, in una recente intervista, ha vuotato il sacco e rivelato tutto.

Belen Rodriguez è finita di nuovo al centro della polemica. La bella modella argentina sta vivendo un periodo d’oro, in quanto ha ritrovato l’amore al fianco di Antonino Spinalbese e a breve i due diventeranno genitori della piccola Luna Marie, ma su di loro continuano a spuntare nuovi retroscena. Questa volta a parlare è Chiara, l’ex fidanzata di lui, che intervistata dal settimanale Di Più ha rivelato di aver ricevuto una telefonata da parte della Rodriguez e di averla trovata al fuori luogo.

Belen Rodriguez ha telefonato all’ex di Antonino Spinalbese e lei ha rivelato tutto quello che si sarebbero detti in quei pochi minuti insieme.

Antonino Spinalbese, l’ex parla di Belen Rodriguez: “L’ho trovata fuori luogo”

L’ex fidanzata di Antonino Spinalbese ha dichiarato, prima di parlare della Rodriguez, che è stata lei ad interrompere la relazione con lui. In quanto dopo svariati anni passati insieme, i due si sono resi conto di volere dalla vita cose completamente diverse. Lui cercava una stabilità sentimentale, stabilità che ha trovato con Belen, mentre lei voleva concentrarsi sulla sua carriera, tant’è che adesso vive a Taiwn.

Chiara ha deciso di mettere un punto alla loro relazione e Antonino ha sofferto e non poco per questa scelta, ma è andato avanti. Lei, però, non appena hanno fatto continui paragoni con la Rodriguez, ha scelto di venire allo scoperto mandando su tutte le furie la conduttrice di Tu sì que vales.

“Ho scritto un messaggio sui social in cui ho detto: ‘Non mi sento inferiore a nessuno’. Nella bufera era un modo per difendermi, per dire: guardo avanti” ha esordito l’ex di Spinalbese. “E cosa è successo? Mi ha telefonato Belen“ ha ammesso Chiara.

“Cosa mi ha detto? Mi ha invitato a non esternare pubblicamente certi miei pensieri che avrebbero potuto essere fraintesi, ma io ho trovato quella chiamata fuori luogo e ho detto a Belen: ‘Scusami, perché mi chiami tu e non il mio ex se qualcosa non vi sta bene?’ A quel punto non ci siamo più sentiti” ha conclusi lei e almeno per il momento la Rodriguez e Antonino, che hanno fatto cambiare idea al grande pubblico, hanno preferito non replicare di fronte a queste nuove dichiarazioni.

Belen e Antonino non sembrano aver alcun intenzione di voler intervenire in merito alle polemiche che li vedono protagonisti, ma preferiscono guardare avanti e godersi il bellissimo periodo che stanno vivendo in questo momento insieme.