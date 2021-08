By

Le unghie Tiffany faranno impazzire le donne che amano sentirsi preziose, glamour e assolutamente al top: ecco come declinarle secondo le tendenze della nail art 2021.

Nel corso del 2021 abbiamo visto donne giovani e meno giovani letteralmente impazzire per i colori pastello. Li abbiamo indossati sotto forma di abiti e di accessori ma, soprattutto, li abbiamo portati sulle unghie in una serie lunghissima di varianti.

Se in uno scorso articolo abbiamo già celebrato le unghie acquamarina è arrivato il momento di occuparci di un colore piuttosto simile ma che è diventato assolutamente iconico.

L’azzurro Tiffany deve il suo nome alla famosissima boutique di gioielli extra lusso fondata negli Stati Uniti e che nel corso dei decenni è diventata emblema di classe, eleganza e soprattutto di ricchezza. Non è un caso infatti se Melania Trump, famosissima per il suo innato senso dello stile, abbia deciso di regalare a Michelle Obama una cornice d’argento di Tiffany quando le due si sono incontrate per l’ultima volta.

Il colore di cui stiamo parlando è quello scelto dall’azienda per realizzare gli astucci e le confezioni regalo di tutti i suoi prodotti, quindi bisogna imparare a individuarlo con esattezza per riproporlo sulle proprie unghie.

Il blue Tiffany, che onestamente è meglio definire celeste, è un blue che contiene una buona dose di giallo e che, per questo motivo, vira sensibilmente verso le sfumature del verde.

Si tratta di un colore raffinatissimo che si abbina magnificamente al bianco, al nero e all’oro. Per evitare di “inquinarlo”, è meglio accostare ad esso soltanto colori neutri come quelli appena citati o addirittura colori nude per creare un’alternanza di colori poco invasiva dal punto di vista cromatico.

A chi stanno bene e come si abbinano le unghie Tiffany

A causa della sua particolare mescolanza di colori caldi e freddi, il Tiffany blue non sta bene a tutte: si intona meravigliosamente alle donne con la pelle olivastra o scura, ma anche alle ragazze bionde con una carnagione dal sottotono freddo.

Probabilmente non staranno benissimo alle ragazze che possono vantare una carnagione dal sottotono dorato o caldo, che dovrebbero optare per altri colori.

Ma quali manicure si possono creare a partire da unghie color Tiffany?

Unghie Tiffany & Gold

Partiamo da un vero e proprio trend assoluto del 2021: le unghie con dettagli in oro. Questo colore si sposa in maniera davvero meravigliosa con il Tiffany ed è possibile utilizzarlo per creare elegantissime geometrie e decorazioni lineari su alcune unghie.

Il nostro consiglio è quello di non esagerare nell’utilizzo dei dettagli metallici per non appesantire troppo la manicure nella sua interezza. Meglio ancora sarebbe lasciare ampie porzioni di unghia color nude, in maniera da alleggerire ulteriormente l’impatto visivo finale.

Con applicazioni metalliche

Per chi adora le micro decorazioni da applicare sulle unghie, invece, c’è la possibilità di applicare su una base color Tiffany dei motivi decorativi dorati, da abbinare anche con colori contrastanti come il nero.

In questo caso l’utilizzo di colori neutri o nude diventa fondamentale per non creare una manicure “too much” sotto tutti i punti di vista.

Come accade sempre per le unghie con applicazioni o micro decorazioni, questo tipo di manicure risulta ideale per coloro che possono sfoggiare unghie lunghe o dal letto ungueale piuttosto ampio, che offrono cioè molto spazio per giocare con forme, colori e applicazioni.

Unghie Tiffany a tutto glitter

Il glitter è tornato alla grande nel corso degli ultimi mesi ed è stato scelto anche da moltissime donne dalle unghie cortissime per dare alla manicure brio e personalità con pochissimo sforzo.

Il glitter azzurro o blu si sposa a perfezione con le unghie Tiffany, sempre a patto di non esagerare finendo per creare un effetto stroboscopico che si sposerebbe piuttosto male con la raffinatezza del colore di partenza.

Se il glitter piace, ma lo si considera davvero troppo impegnativo, lo si può utilizzare anche in piccolissime dosi, per illuminare micro decorazioni realizzate a pennello con colori ad alto contrasto, come il nero o il blu scuro.

Unghie Tiffany astratte al sapore di mare

Il color Tiffany può essere accostato con estrema facilità al colore del mare tropicale, quindi non sono rare le manicure che si basano proprio sull’idea di creare sulle unghie di questo colore decorazioni a tema marino.

Un’idea raffinatissima consiste nel realizzare disegni astratti che riproducano in maniera estremamente semplice e raffinata le tipiche forme ondulate delle onde e della schiuma.

Perfette per le settimane di vacanza, queste unghie saranno le nostre migliori amiche anche a vacanza finita, quando abbiamo disperatamente bisogno di portare con noi il ricordo delle ferie appena trascorse.

Azzurro come il cielo

Le suggestioni marine e tropicali non sono le uniche che possono essere facilmente incorporate in una manicure basata sul Tiffany Blue. Questo colore infatti riporta alla mente anche il cielo luminoso della primavera, quello sotto al quale si raccolgono fiori e si passeggia per i prati.

Un piccolissimo soffione, realizzato in bianco, nero e azzurro, può rappresentare benissimo la sensazione di leggerezza e di libertà che questo colore ispira a generazioni di donne in tutto il mondo.