Emma Marrone sfoggia un decolletè esplosivo durante le vacanze che si sta godendo in dolce compagnia dopo i giorni trascorsi con i genitori.

Emma Marrone sfoggia una bellezza stratosferica durante le vacanze 2021. Dopo un anno ricco di impegni, prima di tornare a lavoro con la nuova stagione di X Factor, la cantante salentina si sta ricaridando. Per Emma sono stati di duro lavoro e, con il caldo che non lascia tregua, si è concessa qualche giorno di vacanza.

Bellissima, con un look acqua e sapone, i capelli biondi e mossi, la cantante salentina sfoggia un fisico mozzafiato durante le vacanze che sta trascorrendo con gli amici. Emma, legatissima ai suoi fans, sta così condividendo alcuni momenti delle giornate che sta trascorrendo in dolce compagnia.

Emma Marrone bellissima durante le vacanze con gli amici

Rilassata, serena e felice, Emma Marrone si gode le vacanze. Dopo aver trascorso qualche giorno con mamma Maria e papà Rosaria, Emma si è concessa qualche giorno di relax in Italia in compagnia degli amici tra i quali spicca lo stilista Francesco Scognamiglio che, più volte, ha vestito Emma in occasioni importanti.

In piscina, con un bikini total black che mette in risalto i capelli biondi, Emma lascia senza fiato tutti i suoi fans. I capelli sempre più lunghi e l’abbronzatura la rendono ancora più bella. Insieme agli amici, la cantante salentina si gode le cose semplici e belle che la vita le offre ogni giorno.

In attesa di trovare l’uomo della sua vita, Emma trascorre il tempo libero con i fans. Nel frattempo, continua a dedicarsi al suo lavoro. Oltre alla musica che resta il primo, grande amore, Emma si è tuffata nella recitazione sotto la guida di Gabriele Muccino e a settembre tornerà nella giuria di X Factor insieme a Manuel Agnelli, Hell Raton e Mika con i quali è nata una splendida amicizia al punto da trascorrere diverso tempo insieme anche durante i momenti in cui non lavorano.