Grave lutto per l’ex Uomini e Donne: “Un vuoto incolmabile”

Grave lutto per l’ex tronista di Uomini e Donne, il messaggio d’addio sui social è straziante: “Un vuoto incolmabile”.

Un dolore straziante ha colpito uno degli ex tronista di Uomini e donne più amati dal pubblico. Con un lunto post pubblicato su Instagram, Mattia Marciano ha così detto addio al suocero. Mattia che il pubblico di Uomini e Donne ha conosciuto prima come corteggiatore di Rosa Perrotta e Desirée Popper e poi come tronista il cui percorso si concluse con la scelta di Vittoria Deganello cn cui la storia è durata circa dieci mesi, ha detto addio al padre della fidanzata Camilla.

L’ex tronista aveva instaurato un legame molto forte con il suocero la cui scomparsa ha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore della fidanzata, ma anche dello stetto Mattia come spiega nelle parole scritte su Instagram.

Uomini e donne, l’addio di Mattia Marciano al suocero

“Nella mia vita ho avuto pochi punti di riferimento, poche le persone su cui ho potuto contare davvero, ma da un anno, da quando il destino mi ha concesso l’onore di conoscerti, tutto è cambiato”. Comincia così il lungo messaggio con cui Mattia Marciano ha detto addio al padre della fidanzata Camilla.

Mattia ricorda così il primo incontro, la prima cena durante la quale si sono raccontati quello che, in altre occasioni, le persone si raccontano in una vita intera. “Da lì è iniziato il nostro rapporto che in un solo anno mi ha reso la persona più ricca di questo mondo”, aggiunge ancora Mattia.

“Venerdì sei andato via in un modo straziante lasciandomi con un dolore che non ho mai provato, un vuoto incolmabile che mi rassicura solo quando il mio sguardo incrocia quello di Camilla, perché so che odiavi vederla stare male e so che ora come non mai la mia forza serve anche a lei per rialzarsi. Farò in modo che la tua presenza sia parte della nostra quotidianità”, conclude Mattia.