Chiara Ferragni sceglie un look total black! Perché il nero è sempre un’ottima scelta!

Se anche tu sei amante del nero e dopo una intera estate, passata a dividerti tra colori sgargianti e fantasie floreali, proprio non ce la fai più, fai come Chiara Ferragni! Crea il tuo look total black e sarai femminile e sensuale come non mai!

Siamo quasi arrivati al 15 agosto, e si dice che ferragosto tutte le feste porta via! E oltre a portare via con se le feste, sembra che l’estate termini proprio in quel giorno! Anzi! Tra la notte del 14 e il 15 agosto iniziamo ad avvertire una malinconia particolare, che ci richiama all’imminente ritorno nelle nostre città, nelle nostre case, con il traffico e con i nostri lavoro.

Insomma, dopo il 15 agosto, l’estate smette di vivere nelle nostre menti!

Dal punto di vista stilistico, insieme all’estate vanno via anche tutti i colori, le fantasie, gli abiti lunghi, i costumi e i sandali che hanno caratterizzato le nostre giornate e riempito i nostri armadi. Al loro posto ritornano i nostri amati jeans lunghi, sneakers e stivaletti, maglioni, e lui, il colore per eccellenza! Quello che racchiude in se tutti i colori e che non ti farà mai fare una gaffe di stile! Stiamo parlando del nero!

Ma, fortunatamente, manca ancora qualche giorno a ferragosto, e quindi possiamo ancora goderci l’estate vera!

Se però con la mente siamo già proiettati all’autunno e al nostri ritorno a casa, vestirsi di fiorato o super colorato non rispecchierebbe il nostro mood momentaneo.

E allora come risolvere? Ecco a voi la soluzione! Fate come Chiara Ferragni: create un outfit total black!

La nostra imprenditrice digitale italiana preferita si trova ancora in Sardegna, a trascorrere gli ultimi giorni di vacanza, tra famiglia e amici. E oltre a rilassarsi, ci sta regalando perle su perle di stile che proprio non possiamo non amare, e copiare!

Oggi, infatti, parleremo di un look postato da Chiara Ferragni sul proprio feed di Instagram pochissime ore fa. Di una semplicità unica, ma con uno stile imparagonabile!

Volete ricreare l’outfit di Chiara Ferragni? E allora iniziamo con la guida di stile di CheDonna più social di sempre! Ecco a voi l’outfit total black di Chiara Ferragni!

L’outfit total black è il MUST-HAVE di ogni stagione! Ecco come ricreare il look estivo di Chiara Ferragni con i capi di Bershka!

Entriamo subito nel vivo della nostra guida di stile e vediamo da cosa era composto l’outfit di Chiara Ferragni!

L’imprenditrice digitale, nell’outfit protagonista della guida di stile di oggi, indossava un minidress nero, con tagli cut-out sotto al seno. Il décolleté era caratterizzato da un bustino effetto corset top, rifinito con della seta a formare delle piccole foglioline che ricoprivano tutto il bustier. A chiudere un sabot nero tacco a spillo di Bottega Veneta e una minibag a mano di Louis Vuitton.

Il look era poi contornato da una capigliatura legata in uno chignon molto pulito, e uno smokey eyes come trucco! L’insieme di semplicità del vestito e del parrucco sono compensati dal trucco marcato e dal color nero del total look. Bilanciati ed equilibrati, il trucco e parrucco hanno aggiunto quel tocco in più all’outfit!

Come sempre Chiara Ferragni sa perfettamente come creare un total look, e anche questa volta non possiamo dire che: impeccabile!

Ma come ricreare il suo outfit spendendo poco? Ho, come sempre, la soluzione per voi! Un total look ispirato a Chiara Ferragni di Bershka!

Ho selezionato due capi che potrebbero fare al caso nostro! Si tratta di un minidress nero con tagli cut-out sotto al seno e incrociato sul collo. Costo € 25,99. Inoltre, ho selezionato un sabot nero con tacco basso e con catena argento sulla tomaia. Costo in saldo € 12,95.

Direi che mai come questa volta possiamo dire che serve “veramente poco” per ricreare un outfit trendy! Basta solo sapere cosa indossare e come creare l’abbinamento giusto! E per questo ci saremo sempre noi! A darvi consigli di stile ogni volta voi vogliate!

Anche per oggi termina qui la guida di stile più social di sempre, oggi incentrata sul look total black di Chiara Ferragni!

Con l’augurio che possiate trascorre gli ultimi giorni di ferie in pieno relax, vi saluto, e vi invito alla prossima guida di stile! Con noi di CheDonna e le guide di stile più social e attuali di tutto il web!

Emanuela Cappelli