Le unghie dell’estate 2021 sono (anche) verdi: lo ha affermato orgogliosamente Chiara Ferragni con le sue unghie fluo, ma se il color evidenziatore non è esattamente nelle nostre corde come si fa? Si opta per il color acquamarina!

Il verde acquamarina è spesso confuso con il verde petrolio e con il turchese, ma il primo è leggermente più verde e il secondo decisamente più azzurro!

Questa tonalità di verde ricorda sicuramente le distese sconfinate del mare tropicale e ci lascia sognare una vacanza da sogno anche se non ce la possiamo permettere: è chiaramente il colore da portare sulle unghie il più a lungo possibile nel corso della prossima stagione.

Le unghie dell’Estate 2021: verde acquamarina in tutte le declinazioni

Come sanno tutte le vere appassionate di Nail Art, le tendenze unghie di una stagione o di un intero anno non si limitano esclusivamente ai colori. Ci sono anche tecniche di applicazione, forme e decorazioni che fanno davvero moltissimo nella definizione di cos’è di moda in un determinato periodo e cosa no.

Abbiamo scoperto che il verde acquamarina può essere abbinato perfettamente a tutte le principali tendenze unghie del 2021, quindi ecco una carrellata di immagini da cui trarre ispirazione per la prossima manicure.

Le decorazioni classiche

Una delle tendenze intramontabili della nail art sono le decorazioni realizzate a mano con smalti di colori contrastanti.

Con il verde acquamarina il bianco è un colore indicatissimo, così come anche le decorazioni sinuose che ricordano le onde oppure che formano eleganti motivi grafici.

Come già accennato, il turchese è un colore che spesso viene confuso con l’acquamarina e che, per questo, si abbina molto bene ad esso per creare contrasti di colore più delicati.

Dal momento che i colori pastello sulle unghie sono una tendenza inarrestabile del 2021 è possibile utilizzare allo stesso scopo anche il celeste baby.

Leopardato verde: too much?

Chi non ha paura di osare troverà sicuramente molto interessante l’abbinamento del color acquamarina con una texture animalier, in questo caso a macchie di leopardo. Si tratta di una manicure amatissima dalle VIP (Vanda Nara l’ha sfoggiata in rosa, non troppo tempo fa) e che di sicuro esprime il carattere deciso di una donna che non vuol passare inosservata.

Anche in questo caso meglio “stemperare” l’effetto finale della manicure utilizzando il celeste baby: puntare sul verde acquamarina per tutte le unghie potrebbe essere una scelta pericolosa, a rischio “too much”.

Unghie verdi con micro decorazioni

Le micro decorazioni sono un’altra grande tendenza del momento. Si tratta di realizzare disegni piccolissimi con grande precisione e colori ad alto contrasto che aiutino a definire bene le sagome. In questo caso il nero e il bianco saranno perfetti.

Leggi Anche => Unghie con Micro decorazioni: tutte le idee da copiare subito

Il verde acquamarina può scivolare gradualmente nel verde smeraldo, come nel caso di queste unghie. Un peccato? Ma assolutamente no!

Unghie verdi con glitter oro

Se il verde smeraldo non ti spaventa, sappi che si abbina perfettamente al glitter color oro, come nella miglior tradizione irlandese.

Queste unghie, che riprendono in maniera meravigliosamente realistica la trama delle onde del mare, possono essere realizzate con il verde acquamarina per un risultato ancora più realistico e accattivante: come avere il mare sulle dita.

Per un effetto ancora più realistico e per simulare il luccichio del mare al chiaro di luna c’è la possibilità di sostituire il glitter dorato con glitter argento. Risultato assicurato (e bellissimo!).

Baby Boomer verde acquamarina

Il Baby Boomer sta benissimo sulle unghie a mandorla, ma limitarsi a una sola forma di unghie sarebbe assolutamente folle: molto meglio sperimentare e tentare abbinamenti coraggiosi.

Questa manicure dimostra che il baby boomer è perfetto in verde acquamarina e che con una sfumatura ben eseguita ci sembrerà di avere il mare a portata di mano!

Solo un consiglio: come tutte le tecniche che prevedono sfumature graduali, questa manicure sta bene principalmente a chi ha unghie lunghe o almeno di media lunghezza. Il motivo è che su un’unghia corta o con un letto ingueale molto breve è letteralmente impossibile eseguire una sfumatura davvero graduale: per quanto la nail artist sia brava si rischierebbe di passare in maniera troppo brusca da un colore all’altro rovinando l’effetto finale.