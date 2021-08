Cristina Marino e Luca Argentero sono una delle coppie più belle del cinema italiano: ecco il retroscena sulla loro conoscenza che sfugge ai più. Romanticismo allo stato puro!

Luca Argentero e Cristina Marino si sono sposati il 5 giugno 2021. Le immagini del loro matrimonio in sidecar hanno fatto il giro del web, conquistando anche le copertine di quasi tutti i giornali di gossip.

Sono una coppia splendida, una delle più belle del cinema italiano. La loro storia d’amore sembra quasi la bellissima trama di un film romantico. I due si sono incontrati per la prima volta nel 2017 e, da allora, non si sono più lasciati.

Luca Argentero ha già un matrimonio alle spalle. E’ stato sposato con Myriam Catania, attrice di talento e nipote di Simona Izzo. I due erano convolati a nozze nel 2007 e, dopo 10 anni, hanno messo fine alla loro relazione sentimentale, divorziando nel 2017.

Entrambi si sono rifatti una vita. Myriam Catania è la compagna di Quentin Kammermann, pubblicitario francese conosciuto nel 2016 dal quale ha avuto un figlio, Jacques, nato il 13 agosto 2017. L’attrice ha partecipato anche al Grande Fratello 2020. La storia tra i due procede a gonfie vele.

Luca Argenterò invece ha voltato pagina con l’attrice, modella e influencer Cristina Marino, classe 1991. Nata a Milano, la Marino è attivissima su Instagram, con 512mila follower che la seguono con grande interesse. La modella ama condividere con loro scatti del suo quotidiano, e non mancano foto con l’affascinante marito, protagonista della serie tv di successo Doc – Nelle tue mani.

L’attrice ha una grande passione per il fitness. Non a caso, ha investito nel blog Befancyfit del quale detiene il 65,5%. Suo fratello Vittorio detiene invece il 5% e ricopre la carica di amministratore unico.

Viso angelico, fisico scultoreo e talento da vendere: la Marino ha fatto innamorare perdutamente Luca Argentero, profondamento ricambiato nel suo sentimento. L’intesa tra i due è palpabile: basta dare uno sguardo ai loro profili social per capire che sono innamorati persi.

I due attori, come si accennava prima, si sono incontrati per la prima volta nel 2017. Ma in molti però non sanno in che circostanza. Ecco il retroscena romantico sulla loro conoscenza.

Luca Argentero e Cristina Marino: galeotto fu il set di un film

Per l’inizio della storia d’amore tra Luca Argentero e Cristina Marino galeotto fu il set del film Vacanze ai Caraibi. All’inizio la loro relazione fu molto discussa non solo per la differenza d’età ma anche perché, all’epoca, lui si era separato da poco con Myriam Catania.

Il loro amore però è stato più forte di tutto. Dopo l’annuncio sui social che ha fatto sognare tutti i fan, sono convolati a nozze con rito civile sabato 5 giugno 2021, nella meravigliosa cornice di Città della Pieve, in Umbria.

“Ci siamo visti la prima volta sul set di Vacanze ai Caraibi – ha svelato Cristina Marino a Confidenze – e ho capito immediatamente che era un bel tipo, di quelli che vedono sempre il lato positivo e amano aver cura degli altri. In più, avevamo così tante cose in comune che è diventato il mio migliore amico”.

Tra i due tutto è nato dapprima come un’amicizia. Poi, tempo dopo, l’attrice si è traferita a Roma, sistemandosi a casa di un’amica per il tempo necessario a trovare un appartamento tutto suo.

La scintilla tra Luca Argentero e la Marino è scoppiata durante alcune cene a casa di lui. “Alla terza volta che ci sono andata mi sono fermata. La convivenza – ha spiegato l’attrice a Confidenze – è andata subito bene. L’unico compromesso che ho dovuto accettare (nella vita a due sono indispensabili) è che per tutti sarò sempre la compagna di Argentero”.

Insomma, una storia d’amore bellissima che, è il caso di dirlo, sembra la trama di un film. I due sono genitori della piccola Nina Speranza, nata il 20 maggio 2020. Sono una delle famiglie vip italiane più belle e ammirate.