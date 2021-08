Carlo Conti e Vanessa Incontrada, arriva la brutta notizia: il clamoroso no

Carlo Conti e Vanessa Incontrada sono pronti a tornare in tv, ma dovranno vedersela con un clamoroso no: loro potrebbero non esserci.

Carlo Conti e Vanessa Incontrada durante i primi giorni di settembre torneranno sul piccolo schermo degli italiani con l’edizione 2021 dei Seat Music Awards. All’evento prenderanno parte gli artisti del momento, che spazieranno da illustri personaggi televisivi, come ad esempio Maria De Filippi, o gli artisti che stanno scalando le classifiche musicali nostrane, come ad esempio come Sangiovanni o Marco Mengoni.

In un primo momento era stata annunciata anche la presenza della band più famosa del momento all’interno degli ospiti del programma, ma sembrerebbe che qualcosa all’ultimo minuto sia andato storto. Di chi stiamo parlando? Ovviamente dei Maneskin, il gruppo rock nostrano che prima ha spiazzato tutti con la vittoria all’ultimo Festival di Sanremo e poi sono riusciti a conquistare l’Europa intera vincendo all’Eurovision.

Come anticipato il gruppo avrebbe dovuto presenziare all’evento musicale della nuova stagione televisiva, ma il loro nome non compare tra gli artisti presenti allo show pubblicati da Tv Sorrisi e Canzoni nel nuovo numero in uscita. Facendo intendere che l’accordo sia in realtà saltato.

Seat Music Awards 2021: Vanessa Incontrada e Carlo Conti perdono i Maneskin?

I Maneskin, come anticipato poco fa, avrebbero dovuto prendere parte ai Seat Music Awards 2021, ma il loro nome non compare nella lista degli ospiti pubblicata da Tv Sorrisi e Canzoni, facendo dedurre che l’accordo in realtà sia saltato. I fan più attenti, infatti, hanno notato che durante i giorni della messa in onda, la band parteciperà al Festival Internazionale in Austria e per questo motivo non potrebbero presenziare all’evento nostrano, ma niente paura.

Nonostante i Maneskin, che di recente hanno svelato il segreto del loro successo, forse non prenderanno parte allo show condotto da Carlo Conti e Vanessa Incontrada, ci saranno comunque tantissimi altri artisti validi che intratterranno il pubblico del piccolo schermo con la loro musica.

Oltre ai già citati Sangiovanni e Marco Mengoni, i telespettatori potranno godersi la performance del duo composto da Colapesce e Di Martino per poi spaziare alla comicità di Pio e Amedeo, che hanno collezionato ascolti record, oltre che polemiche, durante il corso del loro ultimo show su Mediaset. Ma ci saranno anche tanti altri artisti come Noemi e Il Volo, ma anche colossi come Fiorella Mannoia, Zucchero e Giorgio Panariello. Insomma, decisamente un evento da non perdere.

E nulla esclude che i Maneskin possano stupirci con un’esibizione a sorpresa o con un messaggio speciale per tutti i loro fedeli sostenitori nostrani.