Tale e Quale Show 2021, colpaccio di Carlo Conti per la nuova edizione: una star della fiction italiana completa il cast dei concorrenti.

Tale e Quale Show 2021 tornerà in onda il prossimo 27 settembre. Lo show di Raiuno farà ancora compagnia agli italiani per diverse settimane regalando serate di musica e di divertimento. Il programma condotto da Carlo Conti, giunto alla decima edizione (quella in onda a settembre 2021 sarà l’undicesima ndr) continua ad essere uno dei proferiti dal pubblico.

Musica, divertimento, emozioni e tante risate sono gli ingredienti principali di una trasmissione che, sin dalla prima puntata, ha portato a casa ascolti importanti. Come sempre, però, fondamentali sono i concorrenti. Per l’edizione 2021, Carlo Conti, con la sua squadra, ha messo su un cast vario con tanti nomi in grado di mettered’accordo sia il pubblico più giovane che quello adulto.

I concorrenti sono stati già annunciati da Conti il quale, tuttavia, ha mantenuto il segreto sugli ultimi due nomi. Il nome che completerà il cast ufficiale, secondo un’indiscrezione di TvBlog, sarà una vera bomba.

Tale e Quale Show 2021: tra i concorrenti l’attore più amato di Don Matteo?

Simone Montedoro, attore amatissimo dal pubblico italiano, ancora nel cuore dei fans di Don Matteo per aver interpretato il ruolo del Capitano Tommasi, rimasto poi vedova in seguito alla morte della moglie Patrizia, figlia del maresciallo Cecchini, potrebbe tornare su Raiuno come concorrente di Tale e Quale Show 2021.

Per il momento si tratta di un’indiscrezione non ancora confermata, ma il nome di Simone Montedoro ha già scatenato l’entusiasmo dei fans. Tra i concorrenti ufficiali, invece, troveremo: Federica Nargi, Alba Parietti, Stefania Orlando che, reduce dall’esperienza nella casa del Grande Fratello Vip, potrà sfoggiare le sue doti canore, Biagio Izzo, Pierpaolo Pretelli, Denis Fantina, Ciro Priello, Gino ed Eduardo Acciarino del gruppo musicale dei Gemelli di Guidonia, Deborah Johnson e Francesca Alotta.

Novità anche in giuria dove, accanto a Loretta Goggi e Giorgio Panariello dovrebbe esserci Cristiano Malgioglio. L’attesa, dunque, per la nuova edizione di Tale e Quale Show aumenta.