Paola Perego al settimo cielo: arriva la notizia più bella

Paola Perego sta vivendo un vero e proprio periodo d’oro. Dopo l’annuncio del ritorno in tv, la conduttrice ha ricevuto la più bella notizia più bella che potesse mai avere.

Paola Perego sta vivendo uno dei migliori periodi che le potessero mai capitare. La conduttrice, come ormai noto, dopo un breve periodo di pausa dal piccolo schermo, è pronta a tornare in onda. E’ ormai ufficiale che durante la prossima stagione televisiva condurrà un programma in coppia con Simona Ventura e le due non vedono l’ora di poter dare vita a questo nuovo entusiasmante progetto.

Anche la sua vita privata prosegue a gonfie vele. In quanto la Perego ha ricevuto una delle notizie più belle che avrebbe mai potuto ricevere in questi giorni. Quale? Paola Perego sta per diventare nonna per la seconda volta! Sua figlia Giulia, infatti, attraverso il suo account social, ha da poco annunciato con un dolcissimo scatto di essere in dolce attesa.

Paola Perego nonna bis: sua figlia Giulia Carnevale è in dolce attesa!

Paola Perego non potrebbe dunque essere più che felice, visto che la sua vita professionale sta per avere una nuova svolta ed anche quella private prosegue di pari passo. Sua figlia Giulia Carnevale e il suo compagno Filippo Giovanelli hanno pubblicato su Instagram un dolce scatto, che trovate in fondo a questo articolo, in cui annunciano il lieto evento.

La coppia ha già reso nonna la conduttrice qualche anno fa, in quanto sono già genitori di Pietro, nato nel 2018. Un nipotino che lei ama alla follia e siamo sicuri che sarà lo stesso anche con il piccolo, o la piccola che arriverà a breve.

Anzi, probabilmente Paola Perego diventerà nonna di una bambina. In quanto tra i tag utilizzati dal genero di lei, Filippo Giovanelli, c’è “la mia signorina”. Ora non sappiamo se lui ha utilizzato queste parole per indicare in maniera amorevole e simpatia la figlia della conduttrice, ma potrebbe anche darsi che ha voluto salute così la piccola in arriva. Sicuramente, non appena sarà il momento giusto, sarà Paola stesso a comunicare la notizia come ha già fatto in passato. Non appena la sua vita è cambiata radicalmente.

Paola Perego sarà sicuramente al settimo cielo di fronte a questa notizia. Questo segna una vera e propria svolta per la conduttrice che potrà godersi la sfera professionale con questo nuovo progetto che la vede in coppia con Simona Ventura, che è stata stuzzicata da Mara Venier, e anche quella privata dedicando tutte le sue attenzioni al secondogenito/a di sua figlia.