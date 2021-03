Pietro Perego e Pietro Giovanelli sono il padre e il nipote di Paola Perego: il dolore della conduttrice per la morte del papà e la gioia di essere nonna.

Pietro è il nome di due delle persone più importanti della sua vita. Pietro, infatti, era il nome del padre della conduttrice, scomparso a 90 anni dopo aver contratto il covid. Pietro, inoltre, è anche il nome del nipotino di Paola Perego, figlio della figlia Giulia, nato il 24 novembre 2018.

La morte del padre Pietro ha lasciato un grande vuoto nel cuore della conduttrice che, tuttavia, ritrova il sorriso insieme al nipotino Pietro, il grande regalo che le ha fatto la figlia Giulia. Essere nonna, infatti, è davvero speciale come ha raccontato la stessa conduttrice.

Paola Perego: il dolore per la morte del padre Pietro e la felicità dell’essere nonna

Al padre, Paola Perego ha dedicato delle parole toccanti dopo la sua morte. Condividendo la foto che vedete qui in alto, la conduttrice ha tirato fuori tutto l’amore di una figlia per il proprio genitore.

«Non c’è mai un momento giusto per dirsi addio, non c’è un’età in cui il distacco può essere meno doloroso. Questo strappo, così forte e profondo adesso fa davvero male caro papà. Per fortuna però, a cullarci in questa tristezza ci sono i ricordi, ricordi di una vita intera, di giri in bicicletta, di filastrocche assurde cantante ai tuoi nipoti, di baci rubati quando nessuno ti vedeva, perché tu eri stoico ed eroico, e la tua dolcezza non la mettevi mai troppo in mostra. Oggi abbiamo riso ripensando alle tue battute, abbiamo pianto pensando di non poter più sentire la tua voce, però adesso ti immagino sorridente papà, a pedalare sulla tua bici, godendoti il sole in faccia con quegli occhiali scuri che ti piacevano tanto, perché come dicevi tu, ti facevano sembrare un bel giovanotto».

Con il nipotino Pietro, la Perego trascorre le sue giornate preferite. In un’intervista rilasciata a gennaio 2019 ai microfoni di Storie Italiane, la Perego ha raccontato quanto sia bello essere nonna. «E’ un essere speciale. L’ho visto nascere perché sono entrata in sala parto. E’ stata un’emozione unica. Quando i figli sono grandi un po’ hai dimenticato l’emozione del miracolo della vita. Appena diventi nonna la rivivi. Io sono pazza di lui, del mio piccolo nipote. Che magia!».