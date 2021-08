Quale jeans sei? Scegli il tuo modello e scoprirai il tuo stile!

Qual è il tuo modello di jeans preferito? Perché ogni tipologia di jeans mostra uno stile ben preciso e in qualche modo anche il nostro! Vuoi sapere qual è il tuo stile in base al modello di jeans che ami? Questa è la guida di stile che fa per te!

La moda non è un semplice atto di vestirsi, ma molto di più.

Quando scegliamo i vestiti da indossare scegliamo in qualche modo chi essere. Se siamo carichi per la giornata da affrontare vestiremo con abiti colorati e appariscenti, se siamo un pochino spenti utilizzeremo degli indumenti semplici, a tinta unita, magari di colori scuri.

La psicologia dei colori parla chiaro: ogni colore è legato ad uno stato d’animo, e utilizzare un capo d’abbigliamento di un colore piuttosto che un altro vuol dire mostrare a chi ci sta intorno il nostro stato d’animo, anche se inconsciamente.

In più con l’abbigliamento possiamo essere chi vogliamo e quando vogliamo: possiamo decidere di mostrarci al mondo per quello che siamo veramente, oppure possiamo in qualche modo nasconderci, per sembrare più forti!

Insomma, l’atto di vestirsi è molto di più di una semplice azione necessaria! E noi fashion victim lo sappiamo bene!

LEGGI ANCHE: Ami gli outfit colorati? Crea il tuo look con le fantasie più trendy del 2021!

Tutto ciò per arrivare a lui, il capo, o meglio, il tessuto, più classico, originale, trendy e modaiolo di sempre. Stiamo parlando del jeans!

Di jeans, nel corso degli anni, ne abbiamo visti moltissimi, e indossati altrettanti. In base a ogni era il jeans si trasformava, divenendo anch’esso parte di una cultura e di un preciso momento storico! Ricordiamo l’outfit di James Dean, con t-shirt bianca e jeans dritto. L’outfit di Marty Mc Fly in Ritorno al Futuro, in cui portava il modello di jeans Levi’s 501. E non potrete dimenticarvi di Shakira, e dei suoi jeans a vita bassa a zampa d’elefante che lasciavano scoperto l’ombelico mentre cantava “Whenever Whatever“!

Ecco solo alcuni piccoli esempi di come i jeans abbiano, e continuano a farlo, segnato la nostra vita.

Ma oltre a sancire i momenti della nostra vita, spiegano al mondo intero chi siamo! In base alla tipologia di jeans che indossiamo affermiamo il nostro stile e la nostra personalità!

Vuoi sapere qual è il tuo stile? Scoprilo in questa guida di stile di CheDonna!

Il tuo modello di jeans dice molto di più di te di quanto tu possa immaginare! Quale modello di jeans sei?

Ecco qui 4 modello di jeans trendy, che però dicono molto di te e della tua personalità! Scegli il tuo jeans preferito e scopri il tuo stile!

mum fit jeans: il mum fit jeans è il modello di jeans che negli ultimi due anni sta andando per la maggiore. Si tratta di un modello di jeans non elasticizzato, a vita alta, che si allarga sulla gamba “quasi” a palloncino e che si richiude in caviglia, stringendosi, da portare anche con risvolto. Questo modello è uno dei più versatili in assoluto, perché è possibile indossarlo con i tacchi, con le sneakers, con i sandali alla schiava e con i sabot. Insomma, è perfetto per molti stili e accompagna qualunque outfit. Se questo è il tuo jeans preferito allora il tuo stile sarà comfy chic, ossia un misto tra uno stile comodo ma allo stesso tempo chic e modaiolo. Per chi non vuole prescindere la comodità dallo stile.

il mum fit jeans è il modello di jeans che negli ultimi due anni sta andando per la maggiore. Si tratta di un modello di jeans non elasticizzato, a vita alta, che si allarga sulla gamba “quasi” a palloncino e che si richiude in caviglia, stringendosi, da portare anche con risvolto. Questo modello è uno dei più versatili in assoluto, perché è possibile indossarlo con i tacchi, con le sneakers, con i sandali alla schiava e con i sabot. Insomma, è perfetto per molti stili e accompagna qualunque outfit. Se questo è il tuo jeans preferito allora il tuo stile sarà ossia un misto tra uno stile comodo ma allo stesso tempo chic e modaiolo. Per chi non vuole prescindere la comodità dallo stile. a vita bassa : questo è il modello di jeans che è andato per la maggiore negli anni 2000 e che sta ritornando con forza e prepotenza. Gli amanti della vita alta in questo momento staranno piangendo a dirotto, lo so! Ma le tendenze parlano chiaro: il jeans a vita bassa è di nuovo di massima tendenza! Hai scelto questo modello di jeans? Allora il tuo stile sarà trendy e modaiolo ! Non ti perdi un occasione per sfoggiare nuovi abiti e per provare nuove tendenze! Sei la fashion ico n che tutte vorrebbero come amica!

: questo è il modello di jeans che è andato per la maggiore negli anni 2000 e che sta ritornando con forza e prepotenza. Gli amanti della vita alta in questo momento staranno piangendo a dirotto, lo so! Ma le tendenze parlano chiaro: il jeans a vita bassa è di nuovo di massima tendenza! Hai scelto questo modello di jeans? Allora il tuo stile sarà ! Non ti perdi un occasione per sfoggiare nuovi abiti e per provare nuove tendenze! Sei la che tutte vorrebbero come amica! bermuda di jeans : se anche in estate hai bisogno della tua dose di denim e jeans, ma il caldo atroce non te lo consente, il bermuda di jeans è la tua soluzione trendy! Da indossare a lavoro, sotto ad una camicia, con un sandalo con tacco, oppure da indossare all’aperitivo con le amiche, con un corset top e un sandalo con tacco alla schiava. Il bermuda di jeans è il modello che nessun amante del denim non può non avere. Hai scelto il bermuda di jeans come tuo modello preferito? Allora il tuo stile sarà casual! Ami la comodità ma anche l’eleganza. Vuoi sempre mostrare un certo portamento, ma a volte vuoi essere anche più sportiva! Il bermuda di jeans è il tuo MUST-HAVE!

: se anche in estate hai bisogno della tua dose di denim e jeans, ma il caldo atroce non te lo consente, il bermuda di jeans è la tua soluzione trendy! Da indossare a lavoro, sotto ad una camicia, con un sandalo con tacco, oppure da indossare all’aperitivo con le amiche, con un corset top e un sandalo con tacco alla schiava. Il bermuda di jeans è il modello che nessun amante del denim non può non avere. Hai scelto il bermuda di jeans come tuo modello preferito? Allora il tuo stile sarà Ami la comodità ma anche l’eleganza. Vuoi sempre mostrare un certo portamento, ma a volte vuoi essere anche più sportiva! Il bermuda di jeans è il tuo MUST-HAVE! straight jeans: ultimo ma non per importanza abbiamo lo straight jeans, ossia il modello di jeans dritto. Semplice, ma d’effetto. Indossabile negli outfit più street ma anche in quelli più classici, accompagnati da una giacca doppio petto ed una décolleté a punta. È a tutti gli effetti il jeans che una persona con uno stile classy non può non avere!

E voi? quale stile siete! Scegliete il vostro jeans preferito e lui vi dirà chi siete! Il divertimento, e lo stile, sono assicurati!

Anche per oggi termina qui la guida di stile di CheDonna più sociale e attuale di sempre.

Ti sei divertito a scoprire il tuo stile in base al modello di jeans preferito? E allora dovrai aspettare fino a domani, alla prossima guida di stile, con tanto altro divertimento e tendenza!

Emanuela Cappelli