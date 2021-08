Ami gli outfit colorati? Crea il tuo look con le fantasie più trendy del 2021!

Ami circondarti di colori e i tuoi outfit sono delle vere e proprie palette cromatiche? Allora questa è la guida di stile che fa per te! Vuoi sapere di cosa parleremo? Delle fantasie più trendy dell’estate 2021!

Passiamo tutto l’inverno ad indossare colori scuri, a creare outfit su outfit completamente neri. Ci cambiamo ogni giorno ma diamo l’impressione di vestirci sempre allo stesso modo. Insomma, il grigio dei cieli invernali e autunnali spiega tutta la sua forza per attenuare in tutti i modi possibili ed immaginabili la nostra cifra stilistica!

Poi arriva la primavera, e i nostri armadi iniziano a riempirsi di colori pastello e di tutte le gradazioni dell’arcobaleno. E insieme ai nostri armadi, anche i nostri cuori.

Si colorano i nostri abiti, i nostri outfit e le nostre giornate. Ci guardiamo intorno e gli alberi sono in fiore, la vita prende ritmi diversi e tutto sembra più bello.

Tutto ciò solo per arrivare all’estate, quella stagione dell’anno dove anche l’amante del nero deicide di indossare colori chiari. L’estate è quella stagione dove tutte le regole dell’anno vengono meno. In estate tutto è concesso!

Tra spiagge, aperitivi sul mare, nuove amicizie e nuovi amore, noi fashion victim abbiamo l’opportunità di sfoggiare tutti, e dico tutti, i nuovi trend in fatto di moda e stile!

Insomma: l’estate è la stagione della vera rinascita.

Ed è proprio questo il tema principale della nostra guida di stile: la rinascita! O meglio, la “resurrezione” di qualcosa che non esisteva da tempo! Perché le mode sono così: vanno e vengono. Ma quando tornano, sono più forti che mai!

Avete capito di cosa sto parlando? Delle fantasie!

Fiorate, tie-dye, camouflage, optical, cashmere, non ha importanza: basta che il tuo outfit sia a fantasia!

E allora siete pronte a vedere le fantasie più di tendenza dell’estate 2021?

Ecco a voi la guida di stile di CheDonna che vi dirà tutto ciò che c’è da sapere su come abbinare le fantasie più trendy del 2021!

Partiamo da un piccolissimo presupposto: in estate, e nel 2021, più colorato è e meglio è!

Abbiamo notato come già dalla primavera scorsa gli outfit più IN erano quelli creati a partire da colori shocking abbinati tra loro, come il rosa e l’arancione, oppure come il verde e il lilla. In estate, la cosa continua in questa direzione! Gli outfit più trendy sono per l’appunto quelli composti da vestiti colorati o a fantasia!

Ma quali sono le fantasie più trendy dell’anno? Ecco a voi una piccola selezione:

fiorata : la fantasia a fiori è il classico. Qualunque capo tu scelga, e lo vuoi a fantasia, sceglilo fiorato e non potrai sbagliare!

: la fantasia a fiori è il classico. Qualunque capo tu scelga, e lo vuoi a fantasia, sceglilo fiorato e non potrai sbagliare! optical : in omaggio al ritorno della moda anni ’60 (se non lo sapevi, adesso lo sai. Anni ’60 a Go-Go!) le fantasie optical sono ritornare alla ribalta. Quadri, righe, forme geometriche e colori a contrasto. Sarete trendy come non mai!

: in omaggio al ritorno della moda anni ’60 (se non lo sapevi, adesso lo sai. Anni ’60 a Go-Go!) le fantasie optical sono ritornare alla ribalta. Quadri, righe, forme geometriche e colori a contrasto. Sarete trendy come non mai! tie-dye : abbiamo visto il successo che ha avuto la fantasia “scolorita” durante la primavera 2021, e stiamo vedendo come anche in estate non possiamo farne a meno. Tra costumi, copricostumi, parei e t-shirt, la fantasia tie-dye non ci abbandonerà per ancora molto tempo.

: abbiamo visto il successo che ha avuto la fantasia “scolorita” durante la primavera 2021, e stiamo vedendo come anche in estate non possiamo farne a meno. Tra costumi, copricostumi, parei e t-shirt, la fantasia tie-dye non ci abbandonerà per ancora molto tempo. camouflage : la fantasia camouflage, o mimetica, sta di nuovo tornando sulle scene dello stile, ma in maniera differente. I colori sono tra loro più sfumati ma anche più accesi, sui toni del blu, azzurro, giallo e arancione. Questa è la fantasia che non devi farti sfuggire.

: la fantasia camouflage, o mimetica, sta di nuovo tornando sulle scene dello stile, ma in maniera differente. I colori sono tra loro più sfumati ma anche più accesi, sui toni del blu, azzurro, giallo e arancione. Questa è la fantasia che non devi farti sfuggire. cashmere: ultima, ma non di certo per importanza, è la fantasia cashmere, da prediligere nei colori pastello. È la fantasia più elegante per eccellenza, da poter utilizzare in qualunque occasione. Dalla più casual alla più formale.

Adesso che abbiamo capito quali sono le fantasie da prediligere, dobbiamo creare il nostro outfit!

Non sapete come? Ho selezionato per voi un set coordinato di Zara che non potete farvi sfuggire! Si tratta di un completo formato da top scollato a V con manica a tre quarti e una minigonna taglio pareo. Tutto rigorosamente in fantasia cashmere nei toni dell’azzurro, giallo e rosa! Il costo è di € 29,95 a capo, per un prezzo complessivo di € 59,90.

Direi che per rapporto prezzo e stile, questo set coordinato di Zara è ottimo!

Anche per oggi termina qui la guida di stile più social, attuale e stilosa di sempre!

Si, quella di oggi, ma noi di CheDonna abbiamo in serbo per voi, per la guida di stile di domani, qualcosa che non potete assolutamente perdere! Rimarrete a bocca aperta!

Emanuela Cappelli