I Maneskin svelano il segreto del loro successo in 9 foto; Damiano, Victoria, Ethan e Thomas hanno realizzato così il loro sogno.

I Maneskin svelano il segreto del loro successo con una serie di foto pubblicata sui canali social ufficiali. Damiano, Victoria, Ethan e Thomas si mettono a nudo in nove foto scattate nel weekend che hanno trascorso tutti insieme in studio di registrazione. Uniti da un’amicizia vera, solida e che li ha portati a scegliersi giorno dopo giorno, quando sono tutti insieme, Damiano, Victoria, Ethan e Thomas sfoggiano un sorriso sincero con cui esprimono la felicità di fare musica insieme.

Da quando suonavano in Via del Corso a Roma sognando di potersi esibire davanti a milioni di persone sono passati pochi anni. I Maneskin, con un duro lavoro, sono riusciti a realizzare il loro sogno scalando le classifiche mondiali, partecipando a Festival internazionali come quelli che li vedranno protagonisti tra agosto e settembre senza perdere senza cambiare mai e restando esattamente i quattro amici che, da ragazzini, trascorrevano le ore pomeridiano suonando nella stanza di Victoria, colei che ha creato i Maneskin.

“Siamo quattro amici che si divertono a suonare insieme”, ripetono sempre nelle loro interviste e con le foto scattate durante il weekend trascorso in studio di registrazione lo dimostrano ancora una volta.

Maneskin, giorni in famiglia in studio di registrazione: Damiano, Victoria, Ethan e Thomas zittiscono le fake news

Sorrisi sinceri, la felicità stampata sul viso e la voglia di trascorrere insieme tutto il tempo che hanno a disposizione. I Maneskin si mostrano così nelle foto condivise sui social e con cui hanno mostrato ai fans il clima in cui sta nascendo il nuovo album “Teatro D’Ira – Vol. II”.

Damiano, Victoria, Ethan e Thomas non formano solo la band fenomeno del momento, ma una vera famiglia legata da un amore puro, incondizionato, semplice e profondo. Con le foto che potete vedere nella galleria in basso, i Maneskin rispondono alle fake news secondo cui Damiano potrebbe lasciare la band.

Una fake news che non solo non trova conferme, ma che è lontanissima dalla realtà. Sin dai tempi di X Factor, tra le tante domande a cui Damiano ha dovuto spesso rispondere, c’è sempre stata quella su un futuro da solista. Ipotesi che il frontman dei Maneskin ha sempre scartato.

LEGGI ANCHE—>Maneskin, il tatuaggio in comune di Damiano, Victoria, Ethan e Thomas

“In realtà, questo gruppo, prima che arrivassi io, già esisteva. Sono stati loro a prendere me, non sono stato io a prendere loro. Poi loro hanno accettato la mia leadership, ma io non sono un boss, non sono un capo. Io sono un leader, io faccio parte di loro. Non sono avanti a loro. Al massimo mi metto dietro e li spingo e quindi qualsiasi offerta non mi farebbe abbandonare loro perchè io prima di loro non ero assolutamente niente. Prima di loro non esistevo neanche come cantante e neanche come idea di cantante. Questo problema non si pone perchè non esisterebbe mai, per me, un futuro senza loro“, diceva ai tempi di X Factor.



LEGGI ANCHE—>“Vi racconto chi sono davvero Damiano, Victoria, Ethan e Tomas dei Maneskin”

Con il tempo, Damiano ha sempre dimostrato con i fatti le parole dette. Sul palco, intereagisce sempre con Victoria, Ethan e Thomas lasciando ai tre amici lo spazio che meritano.

I Maneskin formano famiglia vera di quattro amici che si sono scelti e che, con affetto, dedizione e tanti sacrifici stanno realizzando, tutti insieme, un grandissimo sogno che, giorno dopo giorno, fa sognare milioni di fans.