Maneskin instancabili: weekend di lavoro, ecco dove sono

I Maneskin instancabili: niente vacanze per Damiano, Victoria, Ethan e Thomas. Ecco dove sono per il weekend.

Un giorno di relax può bastare per i Maneskin che non si sono concessi alcuna vacanza continuando a lavorare incessantemente. Da quando hanno vinto il Festival di Sanremo 2021 con il brano Zitti e Buoni, non si sono puù fermati. Prima la pubblicazione del nuovo album “Teatro d’Ira – Vol. I”, poi la partecipazione e il trionfo all’Eurovision 2021 e in seguito un tour promozionale europeo che li ha portati in Germania, Francia, Olanda, Polonia, Svizzera e Austria.

Agosto è il mese dei Festival internazionali. Dopo aver annullato una prima partecipazione a causa della tendinite alla mano da cui è stato colpito il batterista Ethan, i Maneskin, dal 13 agosto, sono attesi da una serie di impegni che culmineranno l’11 settembre con la partecipazione al Nova Rock Encore 2021 che si terrà a Vienna.

Gli impegni, però, non finiscono qui. Oggi, infatti, attraverso alcune storie pubblicate sul profilo Instagram ufficiale, i Maneskin hanno svelato dopo trascorreranno i prossimi giorni.

I Maneskin in studio di registrazione: attesa per l’album Teatro d’Ira – Vol. II

Prima giornata di registrazione per i Maneskin che, dopo aver trascorso diverse settimane nella casa-studio di Garlasco, sono tornati a Roma. Dopo aver ricevuto la lupa capitolina ed essersi concessi un giorno di relax durante il quale Victoria ha regalato un foto mozzafiato ai fans, nel primo sabato d’agosto, Damiano, Ethan, Victoria e Thomas si sono ritrovati in studio per cominciare a registrare quelli che saranno i brani di Teatro D’Ira – Volu. II che potrebbe arrivare nelle mani dei fans entro la fine dell’anno.

Per l’inizio del tour fissato per il 14-15 dicembre con la doppia data di Roma per poi proseguire con la doppia data di Milano prima di una pausa e la ripresa nella primavera 2022, dunque, il nuovo album dei Maneskin dovrebbe essere pronto.

Damiano, Victoria, Ethan e Thomas, inoltre, come potete vedere nel video qui in alto hanno anche pubblicato un video in cui ballano a ritmo di musica. Il filmato, senza audio, ha scatenato la curiosità dei fans che pensano a quale potrebbe essere il ritmo delle nuove canzoni.