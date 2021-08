Ci sono ricette tipiche che non passano mai di modo, come i pomodori ripieni di riso al forno. Ma con un ingrediente segreto diventeranno speciali

Una ricetta tipica campana che però è apprezzata in tutta Italia, facile da preparare anche se dovete aspettare pazientemente la cottura. I pomodori ripieni di riso al forno sono un primi piatto, o piatto unico, veramente goloso ma in questo caso c’è anche un ingrediente segreto.

Non vi lasciamo a lungo con la suspense, è lo zucchero semolato. Chi è pratico di cucina lo sa: serve per contrastare l’acidità naturale dei pomodori e poi darà anche un sapore speciale ai pomodori ripieni di riso al forno in cottura. Preparatene in abbondanza, potete anche congelarli una volta cotti e tirarli fuori quando servono.

Ingredienti:

360 g riso per risotti

6 pomodori ramati

2 spicchi di aglio

basilico q.b.

prezzemolo q.b.

2 cucchiai rasi di zucchero semolato

olio extravergine d’oliva

sale fino q.b.

pepe nero q.b.

Pomodori ripieni di riso al forno, la scelte del riso

Per i pomodori ripieni di riso al forno dovete scegliere un tipo di riso che regga benissimo la cottura sena spappolarsi. Quindi vi consigliamo un Arborio o un Carnaroli, ideali per questa ricetta.

Preparazione:

Prendete i pomodori, privateli della calotta e con un coltellino bel affilato oppure uno scavino togliete tutta la polpa senza rovinarli. Il nostro consiglio è quello di tenere ogni calotta vicino al suo pomodoro, così non vi sbagliate.

Frullate con un minipimer o un mixer la polpa dei pomodori, poi versatela in una ciotola insieme al riso ancora crudo, 1 cucchiaio di olio extravergine, 1 cucchiaio di zucchero. Poi anche sale e pepe secondo i vostri gusti, gli spicchi di aglio sbucciati e interi, basilico abbondante e prezzemolo per insaporire.

Lasciate riposare per 45 minuti affinché tutto si insaporisca bene e il liquido sia assorbito. Quindi

prendete i pomodori vuoti, salateli leggermente e distribuite in superficie su ognuno l’altro cucchiaio di zucchero, spennellandoli con un po’ di olio extravergine.

Poi togliete l’aglio dal mix con pomodoro e riso, riempiendo fino quasi in cima ogni pomodoro.

Quindi prendete una teglia in alluminio, stendete un filo di olio extravergine sul fondo e appoggiate, i pomodori riempiti, coprendo ognuno con la sua calotta. Un ultimo giro di olio extravergine e siete pronte per il forno

Infornate i pomodori ripieni di riso in forno preriscaldato a 190° per circa 100 minuti (dipende dalla forza del vostro forno) fino a quando avranno una bella crosticina sulla superficie. Sfornate, lasciate rapprendere per circa 10 minuti e servite.