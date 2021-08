I sapori del Mediterraneo in un piatto che potete preparare velocemente, la feta al forno con pomodorini e olive è anche buonissima

Ormai tutti la conoscono anche se non tutti la amano, perché convinti che in Italia abbiamo molti formaggi migliori. Certamente è vero, ma anche la feta se valorizzata a dovere può dare vita a piatti interessanti.

Come nel caso della feta al forno con pomodorini e olive, un secondo piatto vegetariano che può diventare anche un antipasto.

Basta mezz’ora per portarlo a tavola scatenando anche tutti i nostri sensi e sarà apprezzato anche dai bambini. L’importante è scegliere ingredienti che si accompagnano bene con la feta e questo è il caso.

Feta al forno con pomodorini e olive, il pranzo di lavoro

La feta al forno con pomodorini e olive è la soluzione ideale anche per chi vuole portare al lavoro un pranzo veloce ma nutriente. Preparatela con largo anticipo, è buona anche tiepida.

Ingredienti:

800 g di feta

250 g di pomodorini piccadilly

200 g di olive nere

1 cipolla rossa

2 spicchi di aglio

origano secco

basilico fresco

olio extravergine di oliva

sale

Preparazione:

Tirate fuori la feta dal frigorifero. Poi prima di prepararla asciugatela con della carta assorbente da cucina, servirà ad eliminare il liquido in eccesso. Sistemate i panetti sul fondo di una teglia già oleata e tenete da parte.

Poi lavate i pomodorini e asciugateli con un canovaccio pulito. Se non trovate i piccadilly vanno benissimo anche i datterino che sono comunque simili. Tagliateli a metà e piazzateli sia sopra che intorno alla feta.

A quel punto unite anche le olive e o due spicchi di aglio lasciandoli interi ma senza la buccia. Condite con un po’ di sale fino, una dose generosa di olio, poi un pizzico di origano secco e qualche foglia di basilico fresco. Aggiungete anche una cipolla rossa tagliata a fette e siete pronte per infornare.

Cuocete per 25 minuti in forno preriscaldato a 180° e negli ultimi 5 minuti accendete anche il grill per dare il tocco finale. Poi sfornate la feta al forno con pomodorini e olive, lasciatela riposare per 5 minuti perché finisca di insaporirsi e poi portatela in tavola.