Maneskin, il tatuaggio in comune di Damiano, Victoria, Ethan e Thomas

By

Maneskin legati dalla passione per la musica, da una forte amicizia e da un tatuaggio: ecco quello in comune di Damiano, Victoria, Ethan e Thomas.

Cosa unisce Damiano, Victoria, Ethan e Thomas? Una forte amicizia nata anni fa quando frequentavano la scuola, la passione per la musica che li ha portati a lavorare intensamente e ad impegnarsi per realizzare il loro sogno nonostante siano tutti ancora giovanissimi e un tatuaggio.

La passione di Damiano per i tatuaggi è nota a tutti, ma il frontman dei Maneskin ha un tatuaggio in comune con Victoria, Ethan e Thomas. Si tratta di un tatuaggio che ha un significato profondo per i quattro musicisti. Cusiori di sapere quale sia? Ve lo sveliamo subito.

Il tatuaggio che unisce Damiano, Victoria, Ethan e Thomas dei Maneskin

Durante il primo tour europeo fatto dopo X Fator e il tour in Italia, i Maneskin hanno tenuto un concerto anche a Londra dove Damiano, Victoria, Ethan e Thomas hanno deciso di fare un tatuaggio in comune. Nel video pubblicato sul canale ufficiale di You Tube dei Maneskin che ripecorre il Ballo della Vita Tour Europa, Victoria, durante un momento libero, propone ai tre amici di fare un tatuaggio.

LEGGI ANCHE—>Maneskin, ufficiale: arriva la collaborazione con la leggenda del rock

Tutti e quattro hanno scelto di fare un tatuaggio che rappresenta i Maneskin. In uno studio di Londra, Damiano, Victoria, Ethan e Thomas si sono tatuati “Må” ovvero le iniziali di Maneskin. Damiano ha il tatuaggio sulla nuca, Victoria sulla caviglia, Thomas sul basso ventre ed Ethan dietro le caviglie.

LEGGI ANCHE—>“Vi racconto chi sono davvero Damiano, Victoria, Ethan e Tomas dei Maneskin”

Un tatuaggio importante che unisce i quattro componenti dei Maneskin la cui amicizia sta diventando sempre più forte. Nonostante il successo mondiale, Damiano, Victoria, Ethan e Thomas sono sempre più uniti e sempre più legati. “Siamo quattro amici che si divertono a suonare insieme”, ripetono spesso nelle varie interviste e con il tatuaggio hanno deciso di unirsi anche con un tattoo come potete vedere nella foto qui in alto.

Per Victoria ed Ethan, quello fatto a Londra con Damiano e Thomas è stato il primo tatuaggio.