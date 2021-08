Victoria De Angelis come la Venere di Botticelli: incantevole

Victoria De Angelis dei Maneskin come la Venere di Botticelli: bellissima, senza reggiseno e immersa nella natura, è incantevole.

Dopo mesi di fitti impegni con interviste e partecipazioni a festival e trasmissioni sparse in vari paesi d’Europa, i Maneskin hanno finalmente avuto un giorno di relax per trascorrere qualche ora al mare in compagnia degli amici. Rilassata e serena, Victoria De Angelis ha trascorso la giornata con gli amici e con la sua cagnolina Chili.

Senza un filo di trucco, con un look totalmente al naturale, la bassista dei Maneskin si è fatta immortalare come la Venere di Botticelli regalando, poi, le foto ai fans. A 21 anni, Victoria incanta tutti quelli che la guardano.

La sua, infatti, è un mix di bellezza italo-danese che dà vita ad un risultato assolutamente perfetto.

Victoria De Angelis senza veli al mare: fan incantati

Viso acqua e sapone, capelli mossi e naturali ad incorniciare la pelle candida, occhi azzurri come il cielo e una posa spontanea in mezzo alla natura rendono Victoria De Angelis la regina dell’estate. La bassista dei Maneskin è sempre più amata e seguita dai fan della band romana che, di fronte alle foto di Victoria, si lasciano andare ad una serie di complimenti.

LEGGI ANCHE—>Victoria De Angelis senza veli: la foto con Ethan e Damiano è da incorniciare

Non solo brava e talentuosa, non solo l’orgnizzatrice e l’anima dei Maneskin, ma anche bellissima. Madre Natura ha dotato Victoria di un viso dalle proporzioni perfette, con la pelle priva di qualsiasi difesso, occhi stupendi e bocca e naso senza imperfezioni.

Nella foto che vedete qui in alto scattata durante un giorno di relax, Victoria si mostra come una Venere di Botticelli circondata dalla natura. “Giorno libero, tet*e fuori”, scrive Victoria nella didascalia che accompagna le foto.

LEGGI ANCHE—>Damiano e Victoria dei Maneskin: ecco come li hanno beccati a Roma

Quasi un milioni di like e più di 7mila commenti per la bassista dei Maneskin. Dopo la collaborazione con una leggenda del rock come Iggy Pop con cui la band romana ha realizzato una nuova versione di I wanna be your slave, Victoria si è concessa un giorno di totale relax staccando, almeno per 24 ore, il pensiero dalla musica e dai numerosi impegni che dovrà affrontare nei prossimi mesi insieme a Damiano, Ethan e Thomas.