Love is in the air anticipazioni: proposta di matrimonio, la risposta spiazza

Anticipazioni di Love is in the air, importante proposta di matrimonio in arrivo nella soap turca: ma nulla è come sembra. Scopriamo insieme come andrà.

Eda Yildiz è una ragazza povera, proveniente da una famiglia umile con molti sogni nel cassetto. Desidera diventare un architetto paesaggista purtroppo però la sua famiglia non può permettersi di sostenerla economicamente per raggiungere i propri obiettivi. Dopo aver perso i suoi genitori quando era giovane, questa brillante studentessa prosegue i suoi studi grazie a borse di studio.

Tuttavia, un uomo attraverserà il suo cammino e rovinerà i suoi piani. Si tratta di Serkan Bolat, un uomo facoltoso. Lui dopo averle fatto perdere la borsa di studio potrebbe farla riabilitare ma non lo fa. O perlomeno lo fa solo il cambio di qualcosa: vuole che Eda si finga la sua fidanzata per un paio di mesi. Eda, detestandolo, rifiuta. Ma solo all’inizio. In un secondo momento, infatti, cambia idea e decide di accettare l’accordo. I due cominciano a fingersi una coppia.

La serie TV turca ha conquistato anche il web e trasformato in celebrità i due protagonisti Kerem Bürsin e Hande Erçel. In particolare Bürsin è considerato il “rivale” di Can Yaman, poiché i due attori si contendono il cuore delle spettatrici. Sullo sfondo della moderna Istanbul, “Love is in the air“, racconta la storia di amore e odio dei due personaggi che, di fatto, confermano la regola secondo cui gli opposti si attraggono.

Anticipazioni di Love is in the air, importante proposta di matrimonio ma nulla è come sembra

Importanti rivelazioni e cambiamenti nella soap turca Love is in the air, in onda ogni pomeriggio su Canale 5. In particolare nelle prossime puntate italiane vedremo un’importante proposta di matrimonio. Dopo aver cominciato a convivere con lei, l’architetto Engin Sezgin (Anıl İlter) sentirà infatti che è arrivato il momento di chiedere alla socia e fidanzata Pırıl Baytekin (Başak Gümülcinelioğlu) se vuole sposarlo, ma non saprà proprio in che modo farlo. Ciò darà il via ad una serie di bizzarre e divertenti situazioni.

Il primo intoppo capiterà quasi subito ossia quando quando Engin comunicherà a Piril che presto farà la conoscenza di sua madre. A quel punto, la rossa si farà prendere decisamente dal panico, tant’è che cercherà con ogni mezzo di rimandare l’appuntamento, salvo poi accettare di incontrare Aydan (Neslihan Yeldan), la quale – a detta di Engin – accetterà facilmente di fingere di essere la madre per simulare un primo incontro tra la fidanzata e la futura suocera. Ma questo subdolo piano si ritorcerà contro i fidanzati: proprio in quel giorno, Aydan avrà infatti scoperto che il marito Alptekin (Ahmet Somers) la tradisce, motivo per cui troverà il modo di farsi ospitare in casa di Ayfer (Evrim Dogan), la zia di Eda (Hande Ercel). Tutti i presenti fraintenderanno quindi la situazione e riterranno che Serkan (Kerem Bursin) voglia chiedere la mano della Yildiz. Insomma, un caos in piena regola che, di fatto, impedirà ad Engin e Piril di fare la “simulazione”.

Nel bel mezzo di un dialogo con Serkan, Engin ammetterà infatti di voler sposare Piril ma, a causa della sua insicurezza, non saprà proprio come farlo. Il tal senso, c’è da dire che Bolat “boicotterà” subito il discorso dell’amico e collega, sottolineando che Piril è una donna abbastanza schematica che ama essere sorpresa.

Stanco di aspettare, Engin deciderà dunque di “tentare la sorte” e chiedere alla Baytekin di sposarlo nel corso di una festa che Aydan organizzerà nella sua tenuta per festeggiare l’elezione a Presidentessa dell’Associazione in favore delle Donne (di cui fa parte). Dopo essere sparito per ore, Engin si presenterà quindi sul posto in sella ad un cavallo. Inutile dire che Engin chiederà così a Piril di sposarlo. La donna si mostrerà fin da subito emozionata e, quando il fidanzato scenderà dal cavallo, gli dirà che non era necessario fare le cose così plateali per conquistarla.

Fatto sta che alla fine dei fatti, Engin avrà previsto anche questa reazione della donna e, dando vita ad una richiesta più semplice, si inginocchierà di fronte a lei e, con un anello in mano, le chiederà nuovamente se vorrà diventare sua moglie.